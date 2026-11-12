Bãi cọc bê tông ở cửa biển Cà Mau: Sở yêu cầu tháo hết, xã chỉ tháo một phần

Một số cọc được cho rằng đặt sai tọa độ được địa phương chỉ đạo tháo dỡ - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 12-11, ông Nguyễn Cảnh Hạnh - Phó chủ tịch UBND xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau - cho biết địa phương đã chỉ đạo Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản di dời các cọc bê tông cắm sai vị trí gây cản trở tàu thuyền, đưa về đúng tọa độ quy định nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông trên biển.

Xã Đá Bạc chỉ di dời cọc bê tông cắm sai tọa độ, không tháo dỡ toàn bộ

Theo ông Hạnh, trong quá trình triển khai mô hình, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã có một số thiếu sót khi cắm một số trụ bê tông làm giá thể nuôi vẹm xanh lệch khỏi tọa độ cho phép.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, từ hôm nay đến ngày 15-11, chúng tôi chỉ đạo Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản khẩn trương khắc phục bằng cách tháo dỡ các cọc cắm sai tọa độ để di dời vào khu vực quy định. Đồng thời, lắp đặt thêm các thanh sắt có phản quang vào những trụ bê tông thấp bị chìm dưới mực nước biển để tàu thuyền dễ nhận biết", ông Hạnh thông tin.

Trước đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau về việc tháo dỡ toàn bộ các trụ bê tông nói trên, ông Nguyễn Cảnh Hạnh cho rằng khu vực mặt nước biển này đã được giao cho tổ quản lý nên việc cắm trụ trong phạm vi được giao không sai quy định.

Do đó, địa phương chỉ tiến hành di dời những cọc bị cắm lệch vị trí ra ngoài phạm vi; đối với những trụ thấp hơn mực nước biển sẽ được nối thêm các thanh sắt cảnh báo chứ không tháo dỡ toàn bộ.

Ghi nhận thực tế tại khu vực cửa biển đến 16h cùng ngày, hàng chục trụ bê tông cắm sai vị trí đã được lực lượng chức năng và người dân nhổ lên, di dời. Song song đó, tổ đồng quản lý cũng đã bắt đầu lắp đặt nhiều cọc sắt có gắn phản quang lên các trụ bê tông nằm thấp hơn mặt nước biển để cảnh báo cho tàu thuyền qua lại, nhất là vào ban đêm hoặc khi triều cường.

Không chỉ có cọc bê tông, nhiều khu vực này được cắm các cọc bằng tràm để nuôi vẹm xanh - Ảnh: THANH HUYỀN

Anh Đỗ Viết Thiệp - Tổ trưởng tổ sinh kế khu đồng quản lý xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau - cho biết mô hình cắm cọc làm giá thể nuôi vẹm xanh bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá tốt vì vẹm xanh đang là nguồn thức ăn quan trọng phục vụ nghề nuôi tôm hùm.

"Anh em trong tổ đều là ngư dân, khi bắt tay vào làm cũng được cơ quan chức năng thả phao định vị tọa độ nhưng do điều kiện sóng gió trên biển nên không phát hiện việc cắm lệch vị trí khoảng vài chục mét.

Chúng tôi đang tích cực khắc phục, nhổ các cọc lệch để cắm lại cho chính xác. Thời gian tới, anh em rất mong ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về mặt kỹ thuật để tổ phát triển mô hình nuôi vẹm xanh kết hợp đồng quản lý nguồn lợi thủy sản hiệu quả hơn", anh Thiệp nói.

Chứng kiến các trụ bê tông gây nguy hiểm được nhổ bỏ, ngư dân Lê Văn Kha (55 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) chia sẻ ông và nhiều bạn nghề cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. "Sắp tới, bà con ra biển khai thác thủy hải sản làm ăn kinh tế cũng yên tâm hơn nhiều vì không còn nơm nớp lo sợ cảnh tàu đang chạy thì va chạm phải cọc ngầm dưới nước nữa", ông Kha nói.

Bất cập từ "bẫy ngầm" trên luồng lạch

Các cọc có chiều dài hơn 5m cắm xuống biển, giữa các cọc có nối với nhau bằng dây để tạo giá thể cho vẹm xanh bám vào - Ảnh: THANH HUYỀN

Trước đó, báo Tuổi Trẻ đã phản ánh thực trạng trên tuyến đường thủy ra vào cửa biển Kênh Mới, tỉnh Cà Mau xuất hiện hàng loạt trụ bê tông cắm nhấp nhô trên mặt nước.

Do không có đèn hay biển báo hiệu, mỗi khi nước triều dâng cao, toàn bộ bãi cọc này chìm nghỉm dưới mặt nước, biến thành những "cái bẫy" nguy hiểm đối với hàng trăm lượt tàu thuyền của ngư dân ra vào cửa biển mỗi ngày.

Nhiều ngư dân địa phương bức xúc cho biết tình trạng các trụ bê tông "mọc" trên khu vực luồng lạch lưu thông đã kéo dài nhiều tháng qua và thực tế đã xảy ra không ít vụ va chạm gây hư hỏng phương tiện.

Người dân lo ngại việc cắm cọc thiếu cảnh báo như vậy chẳng khác nào giăng "bẫy ngầm", đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của bà con trong quá trình mưu sinh trên biển.

Cho rằng một số cọc cắm không sai quy định nên Tổ đồng quản lý đã nối thêm các thanh sắt có phản quang tránh tàu thuyền va chạm - Ảnh: THANH HUYỀN

Liên quan đến vụ việc này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về thực trạng xuất hiện các cọc bê tông trên vùng biển Cà Mau gây mất an toàn giao thông đường thủy. Sở này cũng đã trực tiếp làm việc với UBND xã Đá Bạc để xác minh, làm rõ các nội dung báo chí và người dân phản ánh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua UBND xã Đá Bạc đã vận động thành lập và đưa vào hoạt động Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm tạo sinh kế bền vững cho các thành viên, góp phần giảm áp lực khai thác thủy sản ven bờ.

Để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, tổ này đã tiến hành cắm các cọc bê tông phục vụ công tác quản lý và triển khai thí điểm mô hình nuôi vẹm xanh.

Một số cọc ngay đường ra vào của các ghe tàu đã được di dời - Ảnh: THANH HUYỀN

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định việc triển khai thí điểm mô hình nuôi vẹm xanh chỉ được phép thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Do đó, cơ quan này thống nhất yêu cầu UBND xã Đá Bạc làm việc trực tiếp với Tổ đồng quản lý để tháo dỡ các cọc bê tông đã cắm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động giao thông thủy và tàu thuyền của ngư dân, thời hạn hoàn thành trước ngày 15-11.