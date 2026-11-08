Ngư dân Cà Mau bất an vì bãi cọc lô nhô ở cửa biển

Nhiều người dân nói vui rằng kiểu cắm này như bãi cọc trận chiến "Bạch Đằng giang" ngày xưa - Ảnh: THANH HUYỀN

Nỗi lo chìm ghe giữa đêm tối

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu vực đê biển Tây (đoạn vàm Kênh Mới, giáp ranh hai xã Đá Bạc và Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau), tình trạng bãi cọc là các trụ bê tông "mọc" lên trên luồng lạch lưu thông đã kéo dài nhiều tháng qua.

Đáng lo ngại nhất là nhiều cọc bê tông chỉ chớm nhô phần đầu lên khỏi mặt nước. Vào thời điểm đêm tối, sóng to hoặc khi triều cường dâng cao, người điều khiển phương tiện không thể quan sát để né tránh, việc ghe đánh bắt va vào cọc gây thiệt hại là có thể xảy ra.

Chỉ tay về phía vùng biển mình đang mưu sinh mấy chục năm nay, ông Lê Văn Hùng (ngụ xã Đá Bạc) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lần suýt va chạm: "Bà con ở đây chủ yếu đi lại, đánh bắt bằng ghe, vỏ lãi.

Ban đêm qua đây không có đèn tín hiệu, nhìn thấy ghê lắm. Bản thân tôi từng suýt tông thẳng vô trụ cọc. Sóng gió thế này mà va phải thì nhẹ là hư ghe, nặng thì lật chìm chứ chẳng chơi".

Những trụ bê tông có thể gây hư hỏng ghe tàu nếu không may va phải khi đi trên vùng biển ven bờ Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Không riêng gì ông Hùng, nhiều hộ dân mưu sinh ven bờ cũng đứng ngồi không yên. Chị Trần Thị Trang (ngụ xã Khánh Hưng) tâm sự, mỗi chuyến theo chồng ra biển qua đoạn này là một lần thót tim.

"Ghe nhỏ cũng cả trăm triệu, ghe lớn thì hơn 200 triệu đồng, là cả cơ nghiệp của gia đình. Thực tế đã có ghe va chạm bị hư hỏng rồi. Người biết bơi còn gáng gượng, chứ gặp người không biết bơi mà lỡ chìm ghe giữa biển thì nguy đến tính mạng", chị Trang nói.

Sẽ di dời các trụ cắm sai tọa độ

Giải mã về sự xuất hiện của hệ thống cọc này, bà Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Đá Bạc - xác nhận trên địa bàn hiện có 2 tổ đồng quản lý. Trong đó, một tổ sau khi được cấp tọa độ đã tiến hành cắm 65 trụ bê tông để phục vụ dự án nuôi vẹm xanh trên biển.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương phát hiện một số trụ bê tông đã bị cắm lệch, không đúng với tọa độ được giao ban đầu, vô tình lấn vào hành lang lưu thông của ngư dân.

Một số trụ bê tông còn được gắn camera để theo dõi, quản lý - Ảnh: THANH HUYỀN

Trước phản ánh của người dân, UBND xã Đá Bạc đã chỉ đạo Phòng Kinh tế làm việc trực tiếp với tổ đồng quản lý để thống nhất phương án xử lý.

Theo đó, tổ đồng quản lý có trách nhiệm khẩn trương di dời toàn bộ số trụ bê tông cắm sai vị trí về đúng tọa độ quy định. Công tác di dời dự kiến hoàn thành từ nay đến giữa tháng 12, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và con nước thủy triều.

Đối với phản ánh về các đầu cọc nằm sát mặt nước tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy, đại diện Phòng Kinh tế xã Đá Bạc cho biết địa phương sẽ ghi nhận và đang tham mưu UBND xã làm việc với các bên liên quan để có giải pháp xử lý triệt để, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện qua lại.