Nhiều cọc bê tông 'mọc' giữa biển 'bẫy' tàu thuyền ở Cà Mau

Nhiều cọc bê tông được cắm xuống biển, gây khó khăn cho tàu thuyền lưu thông - Ảnh: THANH HUYỀN

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng đã làm việc với Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc để xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.

"Qua làm việc, được biết thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc đã vận động thành lập và đưa vào hoạt động Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc, nhằm tạo sinh kế bền vững cho các thành viên trong tổ, góp phần giảm áp lực khai thác thủy sản ven bờ.

Đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển, Tổ đồng quản lý đã tiến hành cắm các cọc bê tông để phục vụ công tác quản lý và triển khai thí điểm mô hình nuôi vẹm xanh trong khu vực đồng quản lý.

Nhiều trụ cọc còn được gắn các camera quan sát, nhưng người dân cho rằng ghe tàu rất dễ va vào cọc nếu có sóng to gió lớn - Ảnh: THANH HUYỀN

Qua trao đổi, UBND xã Đá Bạc thống nhất sẽ làm việc trực tiếp với Tổ đồng quản lý, yêu cầu tháo dỡ các cọc bê tông đã cắm trong khu vực đồng quản lý nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông thủy và tàu thuyền của ngư dân, hoàn thành trước ngày 15-11.

Vì việc triển khai thí điểm mô hình nuôi vẹm xanh chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật", báo cáo nêu.

Trước đó báo Tuổi Trẻ đã có phản ánh trên tuyến đường thủy ra vào cửa biển Kênh Mới, tỉnh Cà Mau xuất hiện hàng loạt trụ bê tông cắm nhấp nhô dưới mặt nước. Không đèn báo hiệu, những khi nước triều dâng cao, bãi cọc này nằm hoàn toàn dưới mặt nước và trở thành cái bẫy với hàng trăm tàu thuyền ra khơi mỗi ngày.

Khi triều cường dâng cao thì các cọc chìm hoàn toàn dưới mặt nước biển, đây như là những "cái bẫy" đối với tàu thuyền - Ảnh: THANH HUYỀN

Nhiều người dân cho rằng tình trạng bãi cọc là các trụ bê tông "mọc" trên luồng lạch lưu thông đã kéo dài nhiều tháng qua, đã có nhiều vụ va chạm xảy ra ở khu vực này. Người dân cho rằng việc cắm các cọc này không khác gì các "cái bẫy ngầm" làm ảnh hưởng đến việc đi lại, khai thác thủy sản trên biển.