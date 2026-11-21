Dữ liệu do chính quyền Seoul công bố năm 2026 cho thấy khoảng 15% cây bạch quả trong thành phố là cây cái - Ảnh: Anthony Wallace/AFP/Getty Images

Theo CNN, những hàng cây bạch quả ở Seoul giờ đã chuyển sang màu vàng rực, xen giữa sắc đỏ, cam của lá cây và những tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, vẻ đẹp này cũng đi kèm một vấn đề khác. Đó là mùi hôi từ những quả bạch quả rụng xuống đường.

Mùi hôi từ những quả bạch quả cái ở Seoul

Khoảng 100.000 cây bạch quả hiện diện tại Seoul, chiếm gần 1/3 số cây đường phố của thành phố và tạo nên những mảng màu vàng đặc trưng trên đường phố thủ đô Hàn Quốc.

Loài cây này có nguồn gốc từ Trung Quốc và đã được trồng tại nhiều nơi ở Đông Á trong nhiều thế kỷ. Bạch quả cũng là hình ảnh quen thuộc tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Bạch quả được Seoul chọn làm cây biểu tượng của thành phố vào năm 1971. Một trong những lý do là loài cây này có khả năng chịu được những điều kiện mà nhiều loại cây khác khó thích nghi như ô nhiễm, sâu bệnh, phù hợp với môi trường thành phố.

Mỗi mùa thu, những cây bạch quả lại tạo nên khung cảnh đặc biệt khi lá chuyển sang màu vàng. Tuy nhiên, một bộ phận trên cây lại mang đến vấn đề khiến nhiều người khó chịu.

Hạt cây bạch quả cái có lớp thịt bên ngoài. Khi những hạt này rụng xuống đất và phân hủy, chúng phát ra mùi rất khó chịu. CNN ví mùi này với mùi hôi như phô mai hỏng hoặc... bãi nôn. Nếu bị giẫm lên, mùi có thể bám vào giày.

Tăng cường xử lý mùi và thay cây cái bằng cây đực

Dữ liệu do chính quyền Seoul công bố năm 2026 cho thấy khoảng 15% cây bạch quả trong thành phố là cây cái.

Để hạn chế tình trạng mùi từ cây, các đội vệ sinh đô thị thường làm việc vào mỗi mùa thu nhằm ngăn quả bạch quả rơi xuống vỉa hè và gây ảnh hưởng đến người đi bộ. Chính quyền sử dụng lưới để hứng quả, đồng thời dùng thiết bị chuyên dụng rung cây để làm quả rơi xuống trước khi chúng rơi tự do xuống mặt đường.

Seoul cũng từng bước thay thế một số cây bạch quả cái bằng cây đực. Khác với cây cái, cây đực không tạo ra những hạt gây mùi.

Vấn đề này không khiến mùa thu ở Seoul mất đi sức hấp dẫn. Thành phố đã quy hoạch 110 tuyến đường ngắm lá mùa thu với tổng chiều dài 167km. Những tuyến đường này có hơn 72.000 cây, tạo ra nhiều địa điểm để người dân và du khách thưởng ngoạn mùa lá đổi màu.