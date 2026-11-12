Bác sĩ khuyến cáo: Độc tố từ cá nóc nguy hiểm hơn cả xyanua, tuyệt đối không ăn

Bệnh nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc cá nóc được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cứu chữa - Ảnh: Đ.TRONG

Chiều 12-11, bác sĩ Ngô Văn Ba - Trưởng khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) - cho biết bệnh nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc cá nóc dần ổn định sức khỏe sau 3 ngày thở máy.

Các bệnh nhân còn lại cũng xuất viện và hồi phục sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Trước đó trưa 8-11, ông B.V.R. mang theo 2 con cá nóc mú trở về sau chuyến biển để chế biến thành món um sả ớt cho 14 người trong gia đình và họ hàng dùng. Đến chiều cùng ngày, những người ăn cá bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê tay, chân, môi, miệng, đau đầu, chóng mặt, mệt, khó thở, đau bụng và buồn nôn.

Cả 14 người đều phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Trong đó một trường hợp trở nặng, hôn mê, phải thở máy.

Vụ ngộ độc nhiều người vì cá nóc này gióng lại hồi chuông cho những người vẫn còn chủ quan với loại cá này.

Dù đã có nhiều trường hợp tử vong liên quan đến ngộ độc cá nóc, nhưng nhiều người vẫn chủ quan vì cho rằng biết cách chế biến là thành món đặc sản.

Theo bác sĩ Ngô Văn Ba, đến nay chưa có phương pháp điều trị, thuốc đặc hiệu nào liên quan đến ngộ độc cá nóc. Việc điều trị chủ yếu là hồi sức, hỗ trợ chức năng các cơ quan, duy trì hô hấp, giúp cơ thể đào thải độc tố.

Bác sĩ Văn Ba cho biết thêm cá nóc chứa độc tố tetrodotoxin, có thể nguy hiểm hơn cả chất độc xyanua.

"Chưa có một nghiên cứu khoa học nào về giải độc tố trong cá nóc. Chúng ta cũng không biết cá nóc ăn những loại độc gì dưới biển, vào thời điểm phát độc tố mạnh nhất hay nằm ở bộ phận nào trong con cá này. Chỉ có biện pháp duy nhất là tuyệt đối không ăn cá nóc", bác sĩ Ba khuyến cáo.

Trước diễn biến vụ việc trên, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan tiếp tục nhắc nhở, khuyến cáo ngư dân tuyệt đối không thu gom, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm.

Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra tại cảng cá, chợ và điểm thu mua, sơ chế hải sản để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.