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Ăn 2 con cá nóc, cả gia đình 15 người nhập viện cấp cứu

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Vụ ngộ độc xảy ra tại một gia đình gồm 15 người ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng khi cùng nhau ăn 2 con cá nóc nặng khoảng nửa ký.

Ăn 2 con cá nóc nặng nửa ký, cả gia đình 15 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đang chữa trị cho 15 ca ngộ độc do ăn cá nóc ở phường Phú Thủy - Ảnh: ĐỨC TRONG

Sáng 9-11, ông Lê Huỳnh Phúc - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng - cho biết đang cấp cứu các ca ngộ độc do ăn cá nóc. Trong đó, có trường hợp diễn tiến nặng, phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp.

Tất cả nạn nhân đều cùng một gia đình, sinh sống tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy cho biết, vụ ngộ độc xảy ra từ chiều 8-11.

Cụ thể, ông N.V.R. khi đi biển về có mang theo 2 con cá nóc nặng khoảng 0,5kg.

Ông R. cùng vợ, các con và những người thân trong gia đình rửa sạch, chế biến 2 con cá nóc trên dùng cùng bữa cơm.

Sau khi ăn, cả gia đình ông R. có dấu hiệu ngộ độc nên vào bệnh viện cấp cứu.

Đến tối 9-11, ông Lê Huỳnh Phúc cho biết tổng cộng có 15 trường hợp phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã truyền dịch và triển khai điều trị giải độc.

Trong đó, có một người phải thở máy. Các trường hợp còn lại sức khỏe đã dần ổn định.

Ăn 2 con cá nóc nặng nửa ký, cả gia đình 15 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 3.Ăn cá nóc nấu canh chua, 2 người nguy kịch

Trong 3 ngày, có 4 người ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau) bị ngộ độc do ăn cá nóc, hiện 2 người đang thở máy, nguy kịch.

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ĐỨC TRONG
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    Chủ đề: cá nóc ngộ độc cá nóc Bình Thuận cấp cứu Lâm Đồng

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