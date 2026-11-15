Ba thiếu niên trên xe máy tông nhau với xe tải, một người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy - Ảnh: A.T.

Ngày 15-11, lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy vào rạng sáng cùng ngày khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 15-11, tại Km1301+900 quốc lộ 1, đoạn qua thôn Trường Xuân, xã Tuy An Bắc, xe tải biển số 29E-784.XX do tài xế Nguyễn Đình Nguyên (27 tuổi, trú xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) lái, đi từ đường nhánh hướng Đông - Tây ra quốc lộ 1 để rẽ về hướng Nam thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số Đắk Lắk đang đi theo hướng Nam - Bắc. Trên xe máy lúc này có ba người, hiện chưa xác định được người điều khiển.

Các nạn nhân gồm N.Đ.P. (14 tuổi), N.X.K. (15 tuổi) và T.T.T. (16 tuổi), cùng trú tại thôn Xuân Phu, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.

Sau tai nạn, cả ba được đưa đến Trung tâm Y tế xã Tuy An Bắc cấp cứu. Tuy nhiên, P. đã không qua khỏi, còn K. bị gãy chân phải; riêng T. trong tình trạng hôn mê, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp tục cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho hay nạn nhân T. được chuyển vào viện cấp cứu, được chẩn đoán nứt sọ, gãy xương hàm; sau đó người nhà nạn nhân có xin làm thủ tục chuyển viện.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định.