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Ba startup công nghệ khí hậu thắng giải nhất 15 tỉ đồng tại Net Zero Challenge 2026, có đại diện Việt Nam

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Vượt qua hơn 1.100 hồ sơ từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, ba startup đến từ Thụy Sĩ, Ấn Độ và Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Net Zero Challenge (N0C) 2026 với tổng giá trị tiền thưởng 15 tỉ đồng.

Ba startup công nghệ khí hậu thắng giải nhất 15 tỉ đồng tại Net Zero Challenge 2026 - Ảnh 1.

Ba đội giành giải nhất cuộc thi Net Zero Challenge 2026 - Ảnh: TOUCHSTONE

Ban tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo về khí hậu toàn cầu Net Zero Challenge (N0C) 2026 vừa công bố kết quả chung cuộc gồm ba giải nhất (mỗi giải trị giá 5 tỉ đồng tiền mặt), ba giải pháp công nghệ đột phá thắng giải ở ba hạng mục trọng điểm.

Tiền tỉ cho các giải pháp quán quân

Ở hạng mục kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải, đại diện duy nhất của Việt Nam bước lên bục cao nhất là Phúc Sang Minh Gas (nền tảng BioCNG) nhờ công nghệ nâng cấp khí sinh học (biogas) từ chất thải thành khí BioCNG chất lượng cao, dùng để thay thế nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động gia nhiệt công nghiệp.

Giải nhất hạng mục tăng lượng tái tạo và loại bỏ carbon thuộc về Recoal (Thụy Sĩ) với công nghệ biến các phụ phẩm sinh khối ướt dồi dào thành vật liệu than sinh học (hydrochar) và lưu trữ vĩnh viễn dưới lòng đất. Điểm ưu việt của quy trình này là không tiêu tốn năng lượng cho khâu sấy sơ bộ.

Giải nhất hệ thống thực phẩm và nông nghiệp bền vững thuộc về STRING BIO (Ấn Độ) với chế phẩm sinh học CleanRise. Giải pháp giúp nông dân trồng lúa tăng năng suất nhưng giảm lượng phân bón sử dụng, đồng thời cắt giảm đến 50% lượng khí methane và nitrous oxide (N₂O) phát thải từ cây trồng.

Bên cạnh 3 giải nhất kể trên, ban tổ chức và các quỹ đầu tư đối tác cũng trao thêm 4 gói tài trợ và đầu tư trực tiếp (mỗi gói trị giá 50.000 USD, tương đương hơn 1,28 tỉ đồng) cho các startup tiềm năng.

Trong đó Phúc Sang Minh Gas (Việt Nam) nhận thêm khoản đầu tư 50.000 USD từ quỹ Touchstone Partners; Zenwood (Việt Nam) nhận khoản đầu tư 50.000 USD từ LOTTE Ventures; TRINANO TECHNOLOGIES (Ấn Độ) nhận giải thưởng tiền mặt 50.000 USD từ Sembcorp Industries; Living Roots (Thái Lan) nhận khoản đầu tư 50.000 USD từ Monsoon Ventures.

Việt Nam là điểm đến để xây dựng công nghệ khí hậu

Bước sang năm thứ tư tổ chức, Net Zero Challenge 2026 ghi nhận kỷ lục về quy mô với hơn 1.100 hồ sơ đăng ký từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ - trở thành mùa giải cạnh tranh nhất kể từ khi ra đời vào năm 2023.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Ngô Thùy Ngọc Tú, Giám đốc điều hành tại Touchstone Partners (đơn vị đồng tổ chức), nhận định sức hút của mùa giải năm nay chứng minh các nhà đổi mới sáng tạo toàn cầu không chỉ xem Việt Nam là thị trường thử nghiệm, mà là nơi để xây dựng và phát triển dài hạn.

"Các đội chiến thắng đã chứng minh được tính khả thi của công nghệ. Giờ đây, họ sẽ hiện thực hóa điều đó trên những cánh đồng, nhà máy và đô thị tại Việt Nam với sự đồng hành về nguồn vốn và mạng lưới đối tác từ chúng tôi", bà Tú nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, bà Heng Li Lang, Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng Bộ phận Khí hậu và Môi trường sống tại Temasek Foundation, cho biết việc kết nối chặt chẽ giữa nhà sáng tạo, nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương chính là chìa khóa để các giải pháp khí hậu táo bạo bén rễ tại Việt Nam và mở rộng ra khu vực.

Bệ phóng tài chính xanh tại TP.HCM

Net Zero Challenge (N0C) do quỹ đầu tư Touchstone Partners và tổ chức Temasek Foundation đồng tổ chức hằng năm, năm nay có sự phối hợp của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) - thiết chế tài chính chuyên biệt hoạt động theo khung pháp lý riêng nhằm dẫn dòng vốn quốc tế và thúc đẩy tài chính xanh vào nền kinh tế Việt Nam.

Mùa giải 2026 còn quy tụ hàng loạt đối tác lớn như GS Engineering và Construction, Breakthrough Energy, Schneider Electric Energy Access Asia, Quỹ Đầu tư Mạo hiểm TP.HCM (HCM VIF)... nhằm lấp đầy khoảng trống vốn xúc tác, đưa các dự án thí điểm sớm trở thành hạ tầng xanh thực thụ.

Ba startup công nghệ khí hậu thắng giải nhất 15 tỉ đồng tại Net Zero Challenge 2026 - Ảnh 1.'Ngôi sao khởi nghiệp' Nuoa.io: Công nghệ xanh Việt giải bài toán toàn cầu

Khi các thị trường nhập khẩu lớn như EU siết chặt quy định phát thải đến từng sản phẩm, bài toán tuân thủ xanh trở thành thách thức sống còn của hàng hóa Việt.

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ĐỨC THIỆN
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    Chủ đề: startup khởi nghiệp khí hậu Net Zero

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