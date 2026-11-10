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Ba Lan làm gì để chăn nuôi heo nông hộ vẫn đạt chuẩn châu Âu?

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Dù có nhiều hộ chăn nuôi heo duy trì nghề qua ba đến bốn thế hệ, Ba Lan vẫn kết hợp kinh nghiệm sản xuất truyền thống với các yêu cầu kiểm dịch, an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU).

Ba Lan chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi heo nông hộ theo tiêu chuẩn châu Âu - Ảnh 1.

Họp báo chương trình Taste Europe - Châu Âu đầy hương vị truyền thống và chất lượng tại TP.HCM ngày 10-11 - Ảnh: NGHI VŨ

Từ những nông hộ chăn nuôi lâu đời đến các cơ sở giết mổ, chế biến quy mô lớn, ngành thịt Ba Lan kết hợp nhiều mô hình sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của thị trường.

Đây cũng là kinh nghiệm được các đại diện ngành thịt Ba Lan chia sẻ với Tuổi Trẻ bên lề chương trình quảng bá thực phẩm châu Âu:  "Taste Europe - Châu Âu đầy hương vị truyền thống và chất lượng" tại TP.HCM ngày 10-11, cùng mong muốn mở rộng hợp tác thương mại với Việt Nam.

Kiểm soát chất lượng ngay tại nông trại

Theo ông Grzegorz Cymiński - chuyên gia ngành thịt heo Ba Lan, nước này có tổng đàn khoảng 9,21 triệu con heo, phân bổ tại 41.565 đơn vị chăn nuôi, bình quân hơn 220 con mỗi đơn vị.

Tuy nhiên nhiều nông hộ có quy mô nhỏ hơn mức bình quân này, trong đó có những gia đình đã duy trì nghề chăn nuôi qua ba đến bốn thế hệ.

Theo ông Cymiński, bên cạnh các trang trại lớn, mô hình chăn nuôi gia đình vẫn là một nét đặc trưng của ngành thịt heo Ba Lan, với kinh nghiệm và kỹ thuật được tích lũy qua nhiều năm.

Các nông hộ thường bán heo cho những đơn vị thu mua, giết mổ và chế biến lớn hơn. Một số hộ có đủ điều kiện cũng có thể tự giết mổ, sơ chế và cung cấp sản phẩm trực tiếp cho các chuỗi bán lẻ.

Điểm quan trọng là dù hoạt động ở quy mô nào, các cơ sở giết mổ và chế biến đều phải có giấy phép, đáp ứng những quy định về kiểm dịch và an toàn thực phẩm của EU.

Theo ông Cymiński, ngoài các yêu cầu kiểm soát chất lượng trong nước, ngành thịt Ba Lan còn phải tuân thủ những tiêu chuẩn chung của EU. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng “Từ nông trại đến bàn ăn” mà EU thúc đẩy, chú trọng kiểm soát chất lượng thực phẩm xuyên suốt quá trình sản xuất, chế biến và phân phối.

Bên cạnh phương thức truyền thống, ngành chăn nuôi Ba Lan cũng đang phát triển thêm các mô hình sinh thái, đồng thời duy trì những giống heo bản địa nhằm tạo ra các sản phẩm thịt có hương vị đặc trưng.

Muốn đưa thêm thịt chế biến Ba Lan vào siêu thị Việt Nam

Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, ngành thịt Ba Lan còn muốn mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam, đặc biệt với các sản phẩm thịt chế biến.

Ông Tomasz Parzybut, Chủ tịch Hiệp hội các nhà giết mổ và sản xuất thịt chế biến Cộng hòa Ba Lan, cho biết doanh nghiệp nước này không chỉ muốn xuất khẩu thịt mà còn hướng đến xây dựng quan hệ hợp tác thương mại lâu dài với Việt Nam.

Theo số liệu ông Parzybut cung cấp, năm 2024, Ba Lan xuất khẩu khoảng 4,5 tỉ euro thịt gà, 2,5 tỉ euro thịt bò và 877 triệu euro thịt heo.

Nhận thấy nhiều sản phẩm xúc xích, thịt nguội từ các nước châu Âu đã có mặt tại Việt Nam, phía Ba Lan kỳ vọng trong những năm tới, các sản phẩm truyền thống như thịt xông khói Krakowska và xúc xích Kabanosy cũng sẽ xuất hiện trên kệ hàng siêu thị Việt.

Trong khuôn khổ chương trình Taste Europe tại TP.HCM, các nhà sản xuất châu Âu có dịp kết nối với doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam, đồng thời giới thiệu các sản phẩm thịt bò, thịt heo, táo và thực phẩm chế biến.

Chương trình do các tổ chức ngành thịt và rau quả Ba Lan thực hiện với sự hỗ trợ của EU, nhằm quảng bá chất lượng, an toàn thực phẩm và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại.

Ba Lan chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi heo nông hộ theo tiêu chuẩn châu Âu - Ảnh 2.Ai làm được thương hiệu cà phê Việt ở Ba Lan sẽ rất… giàu

Ông Andrzej Arendarski - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ba Lan nhận định "doanh nghiệp nào có thể làm thương hiệu được cho cà phê Việt Nam tại Ba Lan trong thời điểm này sẽ rất… giàu".

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NGHI VŨ
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    Chủ đề: ba lan châu Âu TP. HCM thịt heo

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