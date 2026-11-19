Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch CLB Giám đốc sales & marketing Việt Nam (CSMO) - chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: M.ANH

Sự phát triển của AI Agent đang làm thay đổi cách người tiêu dùng tìm kiếm thông tin, đánh giá và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ. Từ một công cụ hỗ trợ, AI tác động đến việc đề xuất, tiếp cận sản phẩm của doanh nghiệp, thương hiệu với người tiêu dùng.

Để trả lời cho câu hỏi "doanh nghiệp thích ứng thế nào khi AI tham gia quyền lựa chọn?", VSMCamp và CSMOSummit 2026 đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 19-11.

Sự kiện thu hút hơn 70 diễn giả là các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp trong nước, quốc tế từ nhiều lĩnh vực: marketing và sales, công nghệ, truyền thông, sáng tạo, chiến lược và quản trị.

Mở đầu VSMCamp, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch CLB Giám đốc sales & marketing Việt Nam (CSMO) - đã lấy những ví dụ trực quan cho thấy AI Agent có thể làm gì, tác động ra sao đến bài toán cạnh tranh của thương hiệu. Một sản phẩm tốt nếu không được đề xuất, tiếp cận với khách hàng thì vẫn cũng không thể thành công.

Tinh thần xuyên suốt của VSMCamp và CSMOSummit 2026 là: máy sẽ có thể làm gì và con người cần trở nên tốt hơn ở chỗ nào.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Trần Quang - chuyên gia chiến lược phát triển thương hiệu - chỉ ra rằng trong lịch sử con người đã nhiều lần vượt qua các giới hạn. Từ thuở sơ khai, con người tạo ra công cụ sản xuất để vượt giới hạn cơ thể, làm nông nghiệp để vượt lệ thuộc nguồn thức ăn hoang dã.

Hơn 5.000 năm trước, con người sáng tạo ra chữ viết để vượt giới hạn của trí nhớ, rồi đến cách mạng khoa học (thế kỷ XVII), cách mạng công nghiệp (thế kỷ XVIII), sáng tạo máy tính và Internet vượt giới hạn không gian. Hiện tại là sự ra đời của AI vượt giới hạn năng lực tư duy cá nhân.

Theo ông Quang, mỗi cuộc cách mạng luôn mang đến những thay đổi và cơ hội mới. Trong kỷ nguyên của AI, việc cần làm là nắm bắt cơ hội mà AI tạo ra.

Trong ngày 19-11, các chuyên gia tập trung thảo luận về những chuyển dịch trong hành vi khách hàng, chiến lược thương hiệu và phương thức vận hành marketing và sales trong bối cảnh mới.

Ngày 20-11, CSMOSummit 2026 sẽ bàn về các tích hợp AI vào các hoạt động cốt lõi, từ xây dựng doanh nghiệp AI-Native, phát triển Agentic Commerce đến tái cấu trúc số và thiết lập hệ thống tăng trưởng liên tục.

Cùng với đó, các phiên chuyên môn sẽ khai thác vai trò của vốn niềm tin, trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh có sự tham gia ngày càng sâu của AI.

VSMCamp & CSMOSummit là hoạt động do Câu lạc bộ Giám đốc sales và marketing Việt Nam tổ chức. Qua 10 kỳ, sự kiện đã trở thành không gian nghề nghiệp, nơi bàn thảo các vấn đề mới của marketing, sales, công nghệ và thị trường.