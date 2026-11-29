Các trạm y tế tuyến xã tại Quảng Trị vốn gặp nhiều khó khăn về chất lượng khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ, tăng cường y bác sĩ từ tuyến tỉnh về - Ảnh: QUỐC NAM

Ngành y tế tỉnh Quảng Trị dự kiến điều động 94 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực về tăng cường cho 51 trạm y tế cấp xã thiếu bác sĩ từ tháng 12 sắp tới.

Đi kèm với nhiệm vụ "cầm tay chỉ việc" ở tuyến cơ sở là gói chính sách hỗ trợ cao nhất khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Bác sĩ tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới, tuyến dưới lên học hỏi tuyến trên

Để giải bài toán thiếu hụt nhân lực chuyên sâu tại tuyến y tế cơ sở, Sở Y tế Quảng Trị vừa tham mưu xây dựng kế hoạch luân phiên, tăng cường bác sĩ hai chiều trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Theo phương án dự kiến, ngay trong đợt đầu tiên sẽ có 94 bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện tuyến trên tham gia tăng cường có thời hạn cho 51 trạm y tế cấp xã.

Từ ngày 11-12 sẽ tổ chức phát động, triển khai đợt luân phiên đầu tiên trên toàn tỉnh. Trong tháng 12, có 25 lượt bác sĩ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Từ tháng 1-2027, các lượt luân phiên còn lại sẽ được triển khai đồng loạt, đồng thời tổ chức chương trình đưa bác sĩ tuyến xã lên bệnh viện học tập.

Khi về các trạm y tế cấp xã, các bác sĩ này không chỉ có nhiệm vụ trực tiếp khám, chữa bệnh cho người dân mà còn hướng dẫn thực hành, chuyển giao kỹ thuật tại chỗ ở loạt lĩnh vực thiết yếu như: nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, hồi sức cấp cứu, siêu âm, điện tim và chẩn đoán hình ảnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương tặng hoa cho các bác sĩ tham gia kế hoạch luân phiên về tăng cường, hỗ trợ cho trạm y tế xã - Ảnh: QUỐC NAM

Ở chiều ngược lại, 66 bác sĩ thuộc 39 trạm y tế xã cũng được cử lên 10 bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa khu vực để đào tạo thực hành, nâng cao tay nghề, bảo đảm có thể ứng dụng ngay các kỹ thuật mới khi trở về địa phương.

Bác sĩ tuyến tỉnh về trạm y tế xã được hưởng phụ cấp ra sao?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Bà Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết với những bác sĩ tham gia tăng cường hỗ trợ cho các trạm y tế cấp xã, tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ riêng.

Với trường hợp bác sĩ đi theo ngày, việc hỗ trợ sẽ gồm công tác phí và chi phí lưu trú. Còn nếu bác sĩ đi một tháng liên tục thì chính sách hỗ trợ sẽ được tính theo nghị quyết số 25 của HĐND tỉnh.

Cụ thể, bác sĩ đa khoa và bác sĩ có trình độ sau đại học là viên chức tại bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực và cơ sở y tế tuyến tỉnh khi được cử đi luân phiên, tăng cường cho trạm y tế cấp xã sẽ được hưởng đồng thời 3 khoản hỗ trợ ngoài tiền lương.

Với bác sĩ đa khoa, mức hỗ trợ là 5.000.000 đồng/tháng. Còn với bác sĩ đa khoa có trình độ sau đại học sẽ là 6.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra, những bác sĩ thuộc diện này sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà mức 2.000.000 đồng/tháng.

Nếu bác sĩ được cử về công tác tại các trạm y tế thuộc xã khu vực III, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoặc xã biên giới sẽ được cộng thêm 2.000.000 đồng/tháng.

Như vậy, tổng mức phụ cấp hỗ trợ hàng tháng của một bác sĩ tuyến tỉnh về tăng cường cho trạm y tế ở các xã đồng bằng thông thường sẽ từ 7.000.000 đến 8.000.000 đồng/tháng. Nếu về tăng cường tại các xã miền núi khó khăn hoặc tuyến biên giới, tổng mức hỗ trợ nâng lên từ 9.000.000 đến 10.000.000 đồng/tháng.

Để được nhận khoản kinh phí này, bác sĩ tham gia luân phiên phải đáp ứng điều kiện được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.