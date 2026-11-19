Xe thu gom rác tại Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa có báo cáo giải trình, bổ sung các nội dung phản biện xã hội về dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá của Sở, mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đối với hộ gia đình hiện nay được ban hành từ năm 2017, theo các quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP Đà Nẵng trước đây. Đến nay, các mức giá này đã gần 9 năm chưa được điều chỉnh, trong khi nhiều yếu tố cấu thành giá đã thay đổi đáng kể.

Cụ thể, mức lương cơ sở tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 109%. Giá dầu diesel tăng từ 12.573 đồng/lít lên 29.550 đồng/lít, tăng 135%; giá xăng tăng từ 15.536 đồng/lít lên 25.360 đồng/lít, tăng 63%.

Bên cạnh đó, giá vật tư, nguyên vật liệu và chi phí ca máy cũng tăng so với năm 2017. Trong khi đó, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật cũ chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, bảo vệ môi trường và an toàn lao động theo quy định hiện hành.

Từ dự thảo định mức mới và các yếu tố cấu thành giá, Sở Nông nghiệp và Môi trường tính toán chi phí dịch vụ đối với hộ gia đình có thể tăng từ 41-244% so với mức hiện hành.

Trong đó, mức tăng thấp nhất là xã Tân Hiệp với 41%.

Một số khu vực có mức tăng cao gồm phường Hải Vân 244%, Liên Chiểu 218%, Hòa Khánh 193% và các khu vực Điện Bàn, Hiệp Đức trước đây tăng trên 200%.

Theo Sở, đây chủ yếu là những khu vực có phương thức thu gom, vận chuyển rác trực tiếp về bãi xử lý, cự ly vận chuyển xa hoặc mật độ dân cư thấp.

Trong khi đó, các phường trung tâm như Hải Châu, Hòa Cường, Sơn Trà, Hòa Xuân có mức tăng thấp hơn, khoảng 79-112%.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, mức giá dự kiến mới là chi phí tính toán theo dự thảo định mức, chưa phải mức thu áp dụng đối với người dân. Việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật không làm thay đổi ngay mức giá người dân đang chi trả.

Định mức thu gom rác ở các khu vực có sự chênh nhau lớn do cự ly vận chuyển rác trực tiếp về bãi xử lý - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chi phí định mức chưa phải giá thu gom rác tính cho người dân Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng nhấn mạnh việc đưa ra dự thảo mức giá định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn được xác định từ các thành phần hao phí về lao động, máy móc thiết bị, dụng cụ, vật liệu và nhiên liệu cho từng công đoạn nghiệp vụ cụ thể. "Định mức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chuẩn hóa dịch vụ công ích và phù hợp với đặc thù thực tiễn" - đại diện Sở cho hay. UBND các phường, xã, đặc khu sẽ tổ chức xây dựng, thẩm định và quyết định mức giá cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, quá trình quyết định mức giá phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và khả năng thanh toán của người dân, đồng thời có lộ trình điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng địa bàn, tránh tăng đột biến.