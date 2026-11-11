9 bị cáo ra tòa vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Thu hơn 462 tỉ, chi 17 tỉ hối lộ

Bị cáo Đặng Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Vietlink bị dẫn giải đến tòa sáng 11-11 - Ảnh: DANH KHANG

Hôm nay (ngày 11-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, cùng các hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Trong đó, Đặng Quốc Hoàng (52 tuổi, Giám đốc Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (43 tuổi, Giám đốc Công ty An Phú) và Dong Liang (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị đưa ra xét xử về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ba bị cáo Phạm Đức Cảnh (47 tuổi, cựu Giám đốc Xí nghiệp xây dựng phòng cháy chữa cháy), Phạm Thị Hương (39 tuổi, Giám đốc Công ty Phương Nam) và Đặng Kim Tựu (42 tuổi, Trưởng phòng kiểm định Công ty Phương Nam) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Ba bị cáo còn lại là Đinh Xuân Các, Nguyễn Khắc Toàn và Nguyễn Đức Trung bị xét xử về tội giả mạo trong công tác.

Hội đồng xét xử gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa. Một kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.

Các bị cáo bị dẫn giải đến toà sáng ngày 11-11 - Ảnh: DANH KHANG

Tiêu thụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả thu về 462 tỉ đồng

Đường dây sản xuất bình chữa cháy giả được phát hiện từ đơn tố giác của ông Bùi Duy Long, trú tại Hà Nội, vào tháng 9-2025.

Ông Long cho biết đã mua 180 bình chữa cháy Dragon các loại với tổng số tiền hơn 63 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sử dụng, những chiếc bình không dập được lửa như hướng dẫn trên vỏ bình.

Từ đơn tố giác, cơ quan công an tiến hành giám định sản phẩm, khám xét các nhà máy, kho hàng và mở rộng điều tra hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy Dragon.

Kết quả giám định xác định nhiều mẫu bình có hàm lượng chất chữa cháy không đạt yêu cầu, trong đó có ba mẫu có tổng hàm lượng hai thành phần chữa cháy dưới 3%.

Quá trình điều tra làm rõ hoạt động sản xuất, tiêu thụ bình chữa cháy giả với quy mô hơn 1,27 triệu bình, doanh thu hơn 462 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2016 Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân thành lập Công ty Vietlink, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Ban đầu doanh nghiệp nhập khẩu bình chữa cháy Dragon của Trung Quốc về bán tại Việt Nam.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: CAHN

Đến năm 2019, Vietlink liên kết với Công ty Long Thành tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, nhập khẩu bột chữa cháy có hàm lượng chất chữa cháy thấp, không bảo đảm chất lượng, cùng vỏ bình, máy móc và linh kiện để tự sản xuất.

Nhà máy sản xuất ban đầu đặt tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội, sau đó chuyển vào Tây Ninh.

Trong đường dây này, Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành chung hoạt động kinh doanh, còn Đặng Quốc Hoàng trực tiếp quản lý hoạt động sản xuất, nhập nguyên liệu, xuất hàng thành phẩm và công nhân tại nhà máy.

Phía Công ty Long Thành cử Dong Liang (Đồng Lượng) sang Việt Nam tham gia điều hành sản xuất, quản lý nhóm công nhân Trung Quốc và giám sát việc sản xuất bình chữa cháy.

Từ năm 2019 đến cuối năm 2024, Vietlink sản xuất, tiêu thụ hơn 1 triệu bình bột chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, thu về hơn 344 tỉ đồng.

Đến ngày 23-12-2024, Ngân và Hoàng thỏa thuận chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy sang Công ty An Phú do Phùng Hữu Lợi làm giám đốc.

Trong năm 2025, Công ty An Phú sản xuất, tiêu thụ thêm 226,5 ngàn bình bột chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, thu về gần 118 tỉ đồng.

Như vậy, hai doanh nghiệp đã sản xuất, bán ra thị trường tổng cộng hơn 1,2 triệu bình bột chữa cháy giả Dragon, với doanh thu hơn 462 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công ty An Phú còn sản xuất bình chữa cháy nhãn hiệu 990 theo hợp đồng gia công, trong đó có 1.400 bình được tiêu thụ, thu về hơn 561 triệu đồng.

Chi hơn 17 tỉ đồng để được kiểm định "đạt"

Không chỉ tổ chức sản xuất, tiêu thụ bình chữa cháy giả, quá trình điều tra còn phát hiện các khoản tiền hối lộ được chi theo từng sản phẩm để những chiếc bình không bảo đảm chất lượng vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2023, Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam thực hiện kiểm định bình chữa cháy trước khi bán ra thị trường.

Thời điểm này, Phạm Đức Cảnh là người trực tiếp điều hành Công ty Phương Nam, dù doanh nghiệp do Phạm Thị Hương đứng tên Giám đốc.

Nguyễn Thị Kim Ngân biết các bình chữa cháy do Vietlink sản xuất không bảo đảm chất lượng nên thỏa thuận với Cảnh về việc chi tiền ngoài hợp đồng để sản phẩm được kiểm định "đạt".

Sau khi nhận lời, Cảnh chỉ đạo Hương và Đặng Kim Tựu tổ chức lấy mẫu, kiểm định không đúng quy trình, giúp các sản phẩm kém chất lượng được cấp giấy chứng nhận để bán ra thị trường.

Số tiền chi ngoài hợp đồng được tính theo từng bình chữa cháy và các sản phẩm phòng cháy chữa cháy khác.

Từ tháng 6-2023 đến tháng 12-2024, Ngân thỏa thuận chi 8.000 đồng cho mỗi bình bột chữa cháy, 3.000 đồng cho mỗi sản phẩm lăng, vòi, van chữa cháy.

Từ tháng 1 đến tháng 9-2025, mức chi tăng lên 10.000 đồng mỗi bình bột chữa cháy và 5.000 đồng đối với các sản phẩm còn lại.

Theo cơ quan truy tố, tổng số tiền Ngân đưa hối lộ là hơn 17,1 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Đức Cảnh nhận gần 15 tỉ đồng, Phạm Thị Hương nhận hơn 2,2 tỉ đồng và đưa lại cho Đặng Kim Tựu 160 triệu đồng.

Việc giao nhận tiền được thực hiện qua nhiều lần, tại ngân hàng, quán cà phê, nhà riêng và những địa điểm khác.

Cùng với việc kiểm định sai quy trình, cơ quan điều tra còn phát hiện hành vi cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn máy móc, thiết bị của Công ty Phương Nam.

Theo đó, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Khắc Toàn và Đinh Xuân Các đã thực hiện việc cấp khống giấy chứng nhận cho 302 lượt thiết bị, máy móc, thu phí hơn 353 triệu đồng, dù không thực hiện kiểm tra theo đúng quy trình. Cả ba bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Riêng Nguyễn Thị Kim Ngân bị khởi tố về hai tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đưa hối lộ. Do Ngân bỏ trốn, cơ quan điều tra đã tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý sau.