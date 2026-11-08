571kg giò chả có hàn the: Quá rõ kiểu tư duy 'sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi'

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực sản xuất giò chả có chứa hàn the - Ảnh: Công an cung cấp

Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ việc sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Điển hình, hồi cuối tháng 8, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, khởi tố một phụ nữ có hành vi sử dụng hàn the để sản xuất hơn 200kg bánh cuốn.

Đáng chú ý, mới đây, ngày 7-11, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) thông tin về một cơ sở sản xuất 571kg giò chả có chứa hàn the.

"Nghe con số mà lạnh gáy, không biết bao nhiêu gia đình ăn phải số thực phẩm này"

Sau khi Tuổi Trẻ đăng tải vụ việc, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ trước hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, đồng thời lo ngại về những nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Bạn đọc Trần Thị Tuyết bày tỏ lo ngại: "571kg giò chả nhiễm hàn the, con số nghe mà lạnh gáy. Không biết đã có bao nhiêu gia đình ăn phải số thực phẩm này".

Cùng quan điểm, bạn đọc Kim Hoa cho rằng, vì lợi nhuận, chủ cơ sở đã bất chấp sức khỏe người tiêu dùng. "Thật không thể chấp nhận được", bạn đọc này bức xúc.

Bạn đọc Sao Mai lo ngại những người dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ có thể chịu ảnh hưởng nếu sử dụng thực phẩm chứa hàn the. "Thương nhất là người già và trẻ nhỏ, sức đề kháng yếu, nếu ăn phải những thực phẩm này thì rất đáng lo ngại".

Biết hàn the có hại cho sức khỏe nhưng vẫn bất chấp, chỉ vì lợi nhuận

Đặt câu hỏi về ý thức của người vi phạm, bạn đọc có nickname "Nhà quê" viết: "Biết hàn the có hại cho sức khỏe người tiêu dùng, biết hành vi này có thể bị khởi tố mà sao họ vẫn không chừa? Lợi nhuận có đáng để bất chấp như vậy không?".

Trong khi đó, bạn đọc nickname "Tôi Thông Minh" khuyến cáo người tiêu dùng cần chủ động bảo vệ sức khỏe gia đình, tìm hiểu các phương pháp nhận biết hàn the trong thực phẩm.

Bạn đọc này cũng đề cập đến việc sử dụng bộ kit thử hàn the đối với các loại thực phẩm như giò, chả, xúc xích, thịt, cá, bún, phở, bánh cuốn, bánh đúc...

Bột màu trắng được kiểm tra tại cơ sở - Ảnh: Công an cung cấp

Bạn đọc Kim Ngôn cho rằng, mỗi vụ việc bị phát hiện không chỉ khiến người tiêu dùng thêm lo lắng mà còn cho thấy sự cần thiết phải tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. "Vẫn cần thêm nhiều vụ việc bị phanh phui để thay đổi nhận thức của nhiều người về thực phẩm sạch - thực phẩm bẩn".

Bạn đọc có địa chỉ email "**dang****@gmail.com**" mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, không để các nghi phạm tiếp tục coi thường sức khỏe cộng đồng.

Một bạn đọc khác khuyên rằng, nên tự mua kit xét nghiệm hàn the (borax) để test giò, chả, xúc xích, thịt, cá tươi sống, bún, phở, bánh cuốn, bánh đúc.

Tuy nhiên như nhiều người dùng khác, bạn đọc dang****@gmail.com mong muốn: "Mong các cơ quan chức năng làm mạnh tay với tội phạm này".

Phát hiện cơ sở sản xuất 571kg giò chả chứa hàn the Trước đó, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) phối hợp Trạm Y tế phường kiểm tra hai cơ sở kinh doanh giò chả tại chợ Xanh - Văn Quán, do chị P.T.T (33 tuổi) và bà P.T.H (56 tuổi) làm chủ. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy các mẫu giò lợn tại cả hai cơ sở đều dương tính với hàn the. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số giò chả trên do hộ kinh doanh Đ.V.H. (47 tuổi, trú xã Dân Hòa, Hà Nội) sản xuất. Tại cơ sở này, công an phát hiện 28kg bột màu trắng nghi là hàn the, đồng thời tạm giữ 571kg thành phẩm, gồm 118kg giò lợn, 402kg chả lợn và 51kg chả cốm, cùng nhiều dụng cụ sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm ngày 13-10 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định các mẫu giò lợn, chả lợn, chả cốm đều chứa hàn the. Ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.