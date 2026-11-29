Nhà Gươl ở Tà Lang - Giàn Bí - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

Ngày 29-11, bác sĩ Trần Long Quân, Trưởng khoa nhi cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết tại khoa đang điều trị cho hai bệnh nhi bị bỏng nặng nhất trong vụ năm trẻ bị bỏng dưới nhà Gươl xảy ra tại tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) chiều 28-11.

Theo bác sĩ Quân, hai trẻ bị bỏng diện tích từ 30 - 40% cơ thể, mức bỏng độ 3. Hiện cả hai đều tỉnh táo, không bị tổn thương não do vết thương chủ yếu tập trung trên bề mặt da. Tuy nhiên, bỏng diện rộng gây đau đớn khiến các em kích thích, khó chịu.

"Trong 48 giờ đầu nguy cơ lớn nhất đối với các bệnh nhi là sốc bỏng và rối loạn tuần hoàn. Đội ngũ y bác sĩ đang tập trung điều trị chống sốc, truyền dịch hỗ trợ tuần hoàn, phối hợp kháng sinh và chăm sóc đặc biệt các vết bỏng" - bác sĩ Quân cho biết.

Thời gian điều trị dự kiến kéo dài ít nhất 2 - 4 tuần để theo dõi, chăm sóc vết bỏng và phòng chống nhiễm trùng.

Ngoài hai bệnh nhi đang điều trị tại khoa này, một trẻ khác bị bỏng nhẹ hơn đã được chuyển đến khoa ngoại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng điều trị.

Hiện trường vụ nghi tự chế pháo gây bỏng cho 5 em thiếu nhi tại Tà Lang - Giàn Bí - Ảnh: C.Q.C.N. cung cấp

Trước những vụ việc có thể gây tai nạn với trẻ em, bác sĩ Trần Long Quân cảnh báo trẻ em ở lứa tuổi này thường tò mò nhưng chưa nhận thức đầy đủ về những nguy hiểm xung quanh.

Vì vậy, cha mẹ, người phụ trách và người chăm sóc cần tăng cường giám sát hành vi của trẻ, kiểm soát các vật dụng nguy hiểm trong môi trường sống.

"Khi sự việc đã xảy ra, hậu quả di chứng để lại cho đứa trẻ là rất nặng nề và kéo dài" - bác sĩ Quân cảnh báo.

Trao đổi với phóng viên trong chiều 29-11, lãnh đạo Công an phường Hải Vân cho biết trong ngày, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi, tặng quà động viên các nạn nhân cùng gia đình, chia sẻ với các em trong quá trình điều trị. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 14h45 ngày 28-11, vụ nổ xảy ra tại khu vực bên dưới nhà Gươl thuộc Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí khiến 5 trẻ em là học sinh, người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn bị thương. Qua xác minh ban đầu, nhóm thiếu niên đã đặt mua các loại vật liệu, hóa chất gây cháy nổ trên mạng xã hội, sau đó tụ tập để tự chế pháo. Trong quá trình thực hiện đã xảy ra cháy nổ bất ngờ khiến các em bị bỏng. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

5 trẻ bị bỏng dưới nhà Gươl ở Đà Nẵng, nghi do tự làm pháo nổ Chiều 28-11, một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực bên dưới nhà Gươl thuộc Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) làm 5 trẻ em bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.



