4 trường biên giới trễ tiến độ, Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu xử lý trách nhiệm

Trường nội trú liên cấp biên giới ở xã Dục Nông - Ảnh: TRẦN MAI (chụp ngày 5-9-2026)

Ngày 21-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi và các nhà thầu thi công liên quan vì chậm hoàn thành 4 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS giai đoạn 1.

Dạy học hơn 1 tháng, 4 trường nội trú liên cấp biên giới vẫn làm chưa xong

Trước đó, tại buổi kiểm tra thực tế các dự án trường học khu vực biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi đôn đốc hoàn thiện dứt điểm các hạng mục phụ trợ, xử lý những bất cập phát sinh trong quá trình vận hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15-10.

Tuy nhiên, theo báo cáo ngày 15-10 của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, cả bốn công trình tại các xã Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành, dù cả bốn trường đã tổ chức vận hành phục vụ năm học 2026 - 2027 kể từ lễ khai giảng ngày 5-9 vừa qua.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, dù các dự án đã nhiều lần được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng việc không hoàn thành đúng thời hạn cho thấy trách nhiệm quản lý, điều hành, đôn đốc và kiểm soát tiến độ của chủ đầu tư, nhà thầu chưa được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc hoàn thiện đồng bộ cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt nội trú của học sinh mà còn đặt ra yêu cầu phải chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý, điều hành các dự án.

Song song với phê bình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo tiến độ hoàn thành trước ngày 25-10 - Ảnh: TRẦN MAI

Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi và các nhà thầu thi công liên quan, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trực tiếp phụ trách, quản lý, điều hành bốn dự án.

Trong đó, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với từng hạng mục chậm tiến độ, việc thực hiện các cam kết tiến độ cũng như công tác quản lý, đôn đốc, kiểm soát nhà thầu.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu rà soát việc thực hiện hợp đồng của từng nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát, xác định khối lượng chậm tiến độ, nguyên nhân và trách nhiệm của từng bên để có biện pháp xử lý vi phạm theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài mà chỉ dừng ở việc nhắc nhở hoặc chấp nhận cam kết gia hạn khi chưa đủ căn cứ, điều kiện theo quy định.

Ban Quản lý dự án phải khẩn trương xây dựng tiến độ khắc phục cụ thể cho từng trường, từng hạng mục còn lại, xác định thời hạn hoàn thành cuối cùng và trách nhiệm của từng nhà thầu; không tự ý điều chỉnh thời hạn hoàn thành trái quy định.

Trong quá trình thi công phải kiểm soát chặt chẽ điều kiện an toàn, không để ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và sinh hoạt nội trú của học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi phải báo cáo kết quả kiểm điểm, xác định trách nhiệm, biện pháp xử lý và tiến độ hoàn thành cụ thể từng dự án trước ngày 25-10. Giám đốc Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của báo cáo và kết quả thực hiện.

Hiện các trường vẫn đang thi công hoàn thành các hạng mục còn lại song song với công tác giảng dạy - Ảnh: TRẦN MAI

Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-10 UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, tổng hợp kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-10. Sở Nội vụ được giao tham mưu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; hướng dẫn, theo dõi việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý dự án, hoàn thành trước ngày 10-11. Sở Tài chính và Sở Xây dựng phối hợp rà soát các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài chính, tiến độ, chất lượng công trình và hợp đồng xây dựng để tham mưu xử lý theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ năm dự án trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, không để lặp lại tình trạng chậm tiến độ như các dự án giai đoạn 1.