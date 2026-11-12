4 triệu người Tây Ban Nha tổng đình công vì giá nhà cao ngất ngưởng

Người biểu tình tại Malaga (Tây Ban Nha) tham gia cuộc tổng đình công trên toàn quốc ngày 11-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, các công đoàn ước tính khoảng 4 triệu lao động Tây Ban Nha, tức khoảng 17% lực lượng lao động nước này, đã tham gia tổng đình công ngày 11-11 để phản đối giá nhà và tiền thuê nhà leo thang.

Đây là cuộc tổng đình công đầu tiên ở Tây Ban Nha kể từ năm 2012, khi người lao động đồng loạt ngừng việc để phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng trong cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro.

Hai công đoàn lớn nhất nước này là Tổng Liên đoàn Người lao động (UGT) và Ủy ban Người lao động (CCOO) cũng đã ủng hộ cuộc đình công.

Tại Barcelona, nhiều cửa hàng đóng cửa, dùng ván che mặt tiền để đề phòng bất ổn. Đến giữa trưa 11-11, cảnh sát đã bắt giữ 40 người và ghi nhận 476 vụ việc liên quan đến cuộc đình công.

Theo CNN, việc một cụ bà 87 tuổi ở Madrid bị buộc rời khỏi căn nhà bà đã sống 70 năm rồi qua đời hồi tháng 9 đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần. Cuộc tổng đình công ngày 11-11 nối tiếp làn sóng phản đối này.

Theo Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, nước này đang thiếu khoảng 750.000 căn nhà và con số đó có thể vượt một triệu vào năm 2028. Khi ngày càng ít người có đủ khả năng mua nhà, nhu cầu thuê tăng mạnh đã đẩy giá cả lên cao.

Hội đồng Thanh niên Tây Ban Nha cho biết tiền thuê nhà trung bình là 1.176 euro (khoảng 1.315 USD) mỗi tháng, tương đương 98,7% mức lương tháng bình quân của một người trẻ.

Tháng trước, Quốc hội Tây Ban Nha đã bác các sắc lệnh nhằm hạn chế tình trạng người thuê bị buộc rời khỏi nhà và kiềm chế đà tăng giá thuê, đã thúc đẩy Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn.

Ông Sánchez hy vọng vấn đề nhà ở sẽ trở thành trọng tâm của cuộc bầu cử ngày 29-11. Hiện Đảng Xã hội (PSOE) của ông đang bị dẫn trước trong các cuộc thăm dò.