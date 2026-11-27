UBND phường Bình Hòa tổ chức lễ tuyên dương 31 hộ gia đình, cá nhân bàn giao sớm mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32 - Ảnh: Phường Bình Hòa

Tại buổi lễ, UBND phường Bình Hòa đã công bố quyết định về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung và danh sách khen thưởng các hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng sớm. Theo đó 31 hộ gia đình, cá nhân được tuyên dương và trao kinh phí khen thưởng với mức 25 triệu đồng/trường hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hòa - cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32 là một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng của địa phương. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, chỉnh trang diện mạo đô thị, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo UBND phường Bình Hòa ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của 31 hộ gia đình, cá nhân đã gương mẫu chấp hành phương án bồi thường, tự nguyện tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Sự đồng thuận, sẻ chia và tiên phong của các hộ dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Dự án đường Vĩnh Phú 32 qua phường Lái Thiêu và phường Bình Hòa (TP.HCM, khu vực tỉnh Bình Dương trước đây). Điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 13, điểm cuối giao với đường Trục Đông Tây (đường số 4 hiện hữu). Hướng tuyến cơ bản bám theo tim tuyến quy hoạch và đường hiện hữu. Quy mô dự án xây dựng đường đô thị dài khoảng 1.324,32m, mặt cắt ngang rộng 23m. Xây dựng mới cầu Móng và cống thay thế cầu Bốn Trụ hiện hữu bằng bê tông cốt thép, có mặt cắt ngang rộng 23m. Xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và báo hiệu đường bộ phù hợp với quy mô cấp đường. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án khoảng hơn 1.096 tỉ đồng. Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 649 tỉ đồng.