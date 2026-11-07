3 tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm, thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng

Hiện trường vụ việc - Ảnh: CTV

Ngày 7-11, Đồn Biên phòng Hàm Luông đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra vụ cháy tàu cá gây thiệt hại lớn trên địa bàn xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 6-11, Đồn Biên phòng Hàm Luông tiếp nhận tin báo từ người dân về việc 2 tàu cá đang neo đậu tại Rạch Bắc Kỳ (ấp An Thới, xã Tân Thủy) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Hàm Luông phối hợp cùng Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các đơn vị liên quan nhanh chóng huy động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do ngọn lửa phát tán mạnh và lan sang tàu cá khác kế bên, các lực lượng đã phải căng mình triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế để ngọn lửa không tiếp tục lan rộng sang nhiều tàu đang neo đậu lân cận.

Đến khoảng 0h25 ngày 7-11, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 2 tàu cá, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng. Riêng tàu cá kế bên bị cháy một phần, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.