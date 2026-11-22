2 ngày 1 đêm giới thiệu các khách mời tại chặng Gia Lai. Nay ban tổ chức tập 109 hoãn phát sóng tuần này - Ảnh: BTC

Đáng chú ý, tập mới 2 ngày 1 đêm phát hành trên YouTube, chứ không có trên HTV7 như thông lệ.

Thông tin này nhanh chóng khiến khán giả phản ứng, bởi nhiều người chờ đợi suốt hai tuần để tiếp tục theo dõi hành trình tiếp theo của chương trình.



Chờ đợi rồi thất vọng

Theo thông báo trên trang fanpage, tập 109 2 ngày 1 đêm có chủ đề Gia Lai - Cuộc đua hạt giống vì một số lý do ngoài mong muốn, chương trình không thể lên sóng theo lịch dự kiến và dời sang 20h40 Chủ nhật, ngày 29-11 trên kênh YouTube Đông Tây Promotion Official.

2 ngày 1 đêm tập 109 dời lịch phát vào tuần sau trên YouTube - Ảnh: BTC

Nhà sản xuất gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi phải thay đổi lịch phát sóng.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, bài viết của chương trình nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Không ít khán giả cho biết họ chờ đợi tập mới trong nhiều tuần.

Một số bình luận thể hiện sự sốt ruột: "Trời đất ơi, làm hóng hai tuần lễ rồi đó", "Ý là có thể báo trước được không, đợi cận giờ phát sóng rồi mới báo, làm ăn kỳ cục", hay "Biết chờ hai tuần rồi chưa? Tuần trước thì không chiếu luôn đi, làm hóng cả tuần trời rồi như vậy hả".

Có câu hỏi đặt ra: vì sao chương trình không thông báo sớm hơn, trong khi khán giả đã dành nhiều thời gian chờ đợi và nhà sản xuất trước đó liên tục tung các nội dung quảng bá cho hành trình mới.

2 ngày 1 đêm tập 109 có hành trình tại Gia Lai - Ảnh: BTC

2 ngày 1 đêm mùa 5 liên tiếp gây tranh luận 2 ngày 1 đêm mùa 5 có format mới với mô hình các thành viên cùng thành lập một công ty du lịch. Trong mỗi hành trình, dàn cast phải xử lý các tình huống phát sinh, phân công công việc và tham gia những thử thách, trò chơi để tìm ra một "tổng tài" mới. Những tập phát sóng gần đây tạo ra không ít tranh luận. Từ tập 103, ở chặng Đồng Tháp, Trường Giang rút khỏi chương trình. Đến tập 107, việc khách mời xuất hiện xuyên suốt bốn tập liên tiếp khiến nhiều khán giả thấy nhàm chán vì chương trình thiếu điểm nhấn mới mẻ. Chặng Gia Lai được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới với sự xuất hiện của các khách mời mới. Tuy nhiên, việc bất ngờ thông báo dời lịch ngay trước giờ phát sóng khiến sự háo hức chuyển thành hụt hẫng.