15 đơn vị thuộc Tập đoàn Dương Đông có dấu hiệu găm hàng xăng dầu, tồn kho có nơi vượt 500%

Một cây xăng trong hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông - Ảnh: Website của Tập đoàn Dương Đông

Theo kết luận thanh tra vừa ban hành, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, hạn chế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông (Tập đoàn Dương Đông).

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra phát hiện 15 đơn vị thuộc hệ thống doanh nghiệp có dấu hiệu găm hàng xăng dầu, trong khi Tập đoàn Dương Đông không duy trì đầy đủ mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định trong các tháng được kiểm tra.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ hai hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính này đến Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

15 đơn vị có dấu hiệu găm hàng, tồn kho xăng vượt mức quy định

Theo kết luận, qua phân tích tài liệu do Tập đoàn Dương Đông cung cấp, đoàn thanh tra đã kiểm tra bảng kê tồn kho xăng dầu theo ngày tại các đơn vị thuộc hệ thống doanh nghiệp.

Kết quả cho thấy, trong tháng 3-2026, có 15/19 đơn vị ghi nhận lượng xăng tồn kho theo ngày vượt quá 150% đến trên 500% so với lượng tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó.

Số ngày vi phạm tại các đơn vị dao động từ 5 - 31 ngày trong tháng.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định về găm hàng trong kho theo nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Theo quy định được viện dẫn trong kết luận thanh tra, hành vi găm hàng trong kho với lượng hàng tồn vượt quá 150% so với lượng tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó thuộc diện bị xử phạt.

Mức phạt tiền được kết luận thanh tra nêu là từ 40 - 60 triệu đồng. Ngoài ra, còn có hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 3 - 6 tháng theo quy định.

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm này, Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản và chuyển hồ sơ đến Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành kết luận thanh tra hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông - Ảnh: TTCP

Theo kết luận, Tập đoàn Dương Đông thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 750 tỉ đồng, trụ sở tại TP.HCM, do ông Lê Tuấn Long làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp có 17 công ty thành viên (công ty con), 7 chi nhánh, hệ thống phân phối gồm 45 tổng đại lý, đại lý và 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Tập đoàn còn có 17 tàu vận tải xăng dầu, 40 xe đầu kéo và xe bồn, cùng 5 kho với tổng dung tích hơn 44.800m³.

51 tháng đều có ngày dự trữ xăng dầu thấp hơn quy định

Ngoài dấu hiệu găm hàng tại các đơn vị trong hệ thống, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện Tập đoàn Dương Đông không duy trì đầy đủ mức dự trữ xăng dầu bắt buộc.

Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 3-2026, trong cả 51 tháng được kiểm tra, tháng nào doanh nghiệp cũng có một hoặc nhiều ngày duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Việc không bảo đảm mức dự trữ tối thiểu được xác định đối với hai mặt hàng là xăng RON 95-III và dầu diesel.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi trên vi phạm các quy định liên quan về kinh doanh xăng dầu.

Theo kết luận thanh tra, hành vi thương nhân đầu mối không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định thuộc diện bị phạt tiền từ 120 - 140 triệu.

Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản về hành vi có dấu hiệu vi phạm này và chuyển hồ sơ đến Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Như vậy, đối với hoạt động tồn kho và dự trữ xăng dầu, kết luận thanh tra chỉ ra hai nhóm hành vi riêng biệt: lượng xăng tồn kho tại 15 đơn vị vượt mức quy định và việc Tập đoàn Dương Đông không duy trì đủ mức dự trữ xăng dầu bắt buộc trong một hoặc nhiều ngày của từng tháng được kiểm tra.

Hai nhóm hành vi này đều được Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra còn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong việc trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Tập đoàn Dương Đông.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra các quy định về cách tính lượng xăng dầu tiêu thụ chưa thống nhất.

Theo cách tính được viện dẫn trong kết luận, Tập đoàn Dương Đông đã trích lập Quỹ bình ổn giá thấp hơn khoảng 5,4 tỉ đồng và chi sử dụng quỹ cao hơn khoảng 71,7 tỉ đồng trong năm 2022, 2023 và quý 1-2026.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát quy định, hướng dẫn về xác định sản lượng làm căn cứ trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính về tồn kho và dự trữ xăng dầu, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, xử lý theo quy định.

Tập đoàn Dương Đông được yêu cầu chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước trong thực hiện kết luận thanh tra, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15-12-2026.

Chuyển Bộ Công an hồ sơ vụ tồn kho xăng dầu âm 123 triệu lít Cũng tại kết luận thanh tra về Tập đoàn Dương Đông, Thanh tra Chính phủ phát hiện kho nguồn hàng trên phần mềm kế toán của doanh nghiệp hạch toán âm gần 123 triệu lít xăng dầu. Số liệu nhập, xuất trên báo cáo tài chính chênh lệch với hóa đơn, tờ khai hải quan và tờ khai thuế, tổng giá trị tương đương khoảng 2.078 tỉ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn Dương Đông cùng các công ty con, chi nhánh kê khai không đúng đối tượng khoảng 720 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường, trong số này có khoảng 140 tỉ đồng không có khả năng nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nêu trên và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định.