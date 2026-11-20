Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: BVCC

Ngày 20-11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập (1906 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

120 năm phát triển của bệnh viện ngoại khoa hàng đầu Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết trên nền tảng truyền thống 120 năm, bệnh viện không ngừng phát triển toàn diện về chuyên môn, quy mô và năng lực hoạt động.

Bên cạnh cơ sở Tràng Thi - nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và truyền thống lâu đời, bệnh viện từng bước mở rộng hoạt động tại cơ sở Ninh Bình và cơ sở Ngọc Hồi (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), hình thành hệ thống bệnh viện, tăng cường năng lực khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Song song với mở rộng quy mô, bệnh viện tiếp tục đầu tư phát triển các chuyên ngành ngoại khoa mũi nhọn, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế.

PGS Hùng nhấn mạnh, trong chặng đường phát triển tiếp theo, bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại khoa và các chuyên ngành mũi nhọn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

"Với nền tảng 120 năm truyền thống cùng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, bệnh viện tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến những cơ hội điều trị tốt hơn cho người bệnh, khẳng định vị thế trung tâm ngoại khoa hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn tầm khu vực, quốc tế", ông Hùng nói.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: BVCC

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, giáo sư, thầy thuốc, cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo ông, trải qua 120 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, một trong những cái nôi của nền ngoại khoa Việt Nam.

Bệnh viện ghi dấu ấn với di sản khoa học của Giáo sư, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng, đồng thời làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa, hồi sức và ghép tạng phức tạp như ghép đồng thời tim - phổi, ghép đa tạng, kỹ thuật domino.

Bệnh viện cũng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật quan trọng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế trên cả nước.

Việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động đã mở ra không gian phát triển mới, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu thuận lợi hơn.

Ông Chiến nhấn mạnh, giá trị lớn nhất làm nên thương hiệu "Việt Đức" không chỉ là những thành tựu chuyên môn mà còn là những người bệnh được cứu sống, phục hồi sức khỏe và niềm tin yêu của nhân dân.

Kế thừa truyền thống, từng bước đưa nền y tế vươn tầm khu vực

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng chăm sóc sức khỏe, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị bệnh viện tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng tập thể đoàn kết, trí tuệ, tận tụy; giữ vững vị thế trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hàng đầu cả nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Thứ hai, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động ứng dụng các thành tựu tiên tiến trong chẩn đoán hình ảnh, y học chính xác và trí tuệ nhân tạo.

Thứ ba, đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát huy năng lực của cả hai cơ sở. Bệnh viện cần xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch; có phương án cụ thể bảo đảm cơ sở Ninh Bình hoạt động thực chất, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm - Ảnh: BVCC

Ông Chiến cũng bày tỏ mong muốn, với truyền thống 120 năm, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và tận tâm vì người bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiếp tục lập nên những thành tựu mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa y học Việt Nam phát triển ngang tầm khu vực, thế giới.