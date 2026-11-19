Tòa nhà Bệnh viện Yersin (bên trái) và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hiện nay - Ảnh tư liệu bệnh viện

Từ một nhà thương ra đời đầu thế kỷ XX với điều kiện y tế còn nhiều thiếu thốn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trải qua 120 năm hình thành và phát triển, trở thành một trong những trung tâm ngoại khoa hàng đầu cả nước.

Bệnh viện được hình thành từ năm 1902, cùng với sự ra đời của Trường Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội. Đến năm 1904, bệnh viện chuyển về vị trí hiện nay, mang tên Nhà thương bảo hộ (Hôpital indigène du Protectorat). Theo các chuyên gia, đây là bệnh viện "tây y" thứ 2 được xây dựng ở Hà Nội, trước đó là Nhà thương Đồn Thủy (vị trí hiện nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108).

Bệnh viện chính được xây dựng hoàn chỉnh với 35 dãy nhà, trong đó có 22 dãy dùng làm phòng bệnh, kiến trúc theo một tổng thể hài hòa với những hàng cây trồng dọc theo những con đường trong bệnh viện. Quá trình xây dựng kéo dài tới năm 1906 chính thức đi vào hoạt động.

Tòa nhà A2 tại 40 Tràng Thi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được giữ nguyên kiến trúc xây dựng cách đây 120 năm đến ngày nay - Ảnh tư liệu bệnh viện

Trải qua những biến động của lịch sử, bệnh viện nhiều lần đổi tên: Bệnh viện Yersin năm 1943; Bệnh viện Phủ Doãn năm 1954, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Dân chủ Đức giai đoạn 1958-1990 và chính thức mang tên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ năm 1991 đến nay.

Trong suốt hành trình ấy, bệnh viện luôn gắn hoạt động khám, chữa bệnh với nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa. Đây cũng là nơi trưởng thành của nhiều thế hệ thầy thuốc, trong đó có những tên tuổi lớn của nền y học Việt Nam như GS Hồ Đắc Di, GS Tôn Thất Tùng, GS Nguyễn Trinh Cơ, GS Nguyễn Dương Quang...

Từ một cơ sở y tế ban đầu còn nhiều khó khăn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từng bước phát triển năng lực chuyên môn, tiếp nhận và triển khai nhiều kỹ thuật ngoại khoa, trở thành địa chỉ điều trị những ca bệnh phức tạp, đồng thời là trung tâm đào tạo, chuyển giao chuyên môn cho nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, bệnh viện đã trở thành nơi chăm sóc và cứu chữa hàng ngàn người bệnh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh viện Phủ Doãn trong kháng chiến tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang (1948 - 1954) - Ảnh tư liệu bệnh viện

Với nhiều bệnh nhân, Việt Đức là nơi gửi gắm hy vọng khi phải đối diện với bệnh tật, nhất là trong những tình huống nguy kịch. Đến nay, bệnh viện vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh ấy, trở thành điểm tựa cho người bệnh, trong đó có những trường hợp đặc biệt khó khăn.

120 năm là chặng đường được tạo nên từ sự cống hiến, nỗ lực và tiếp nối của nhiều thế hệ thầy thuốc, nhân viên y tế. Những giá trị về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái đã góp phần làm nên vị thế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong nền y học nước nhà.

Từ Nhà thương bảo hộ thuở ban đầu đến một trung tâm ngoại khoa lớn của cả nước, hành trình 120 năm của Việt Đức không chỉ được đo bằng quy mô hay những thành tựu chuyên môn, mà còn được ghi dấu bởi những thế hệ thầy thuốc đã dành tâm huyết cho người bệnh, truyền lại tri thức và trách nhiệm nghề nghiệp.

Đó cũng là nền tảng để bệnh viện tiếp tục phát triển, giữ gìn những giá trị đã được vun đắp qua hơn một thế kỷ.

Những hình ảnh qua các thời kỳ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Bác Hồ đến thăm Bệnh viện Phủ Doãn năm 1955, đứng bên cạnh Bác là GS Tôn Thất Tùng - Ảnh tư liệu bệnh viện

GS Tôn Thất Tùng và nhân viên Bệnh viện Phủ Doãn trong kháng chiến - Ảnh tư liệu bệnh viện

GS Tôn Thất Tùng giảng lâm sàng cho sinh viên y khoa kháng chiến - Ảnh tư liệu bệnh viện

120 năm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nối di sản của GS Tôn Thất Tùng - Ảnh: BVCC

Tòa nhà chính diện cổng 40 Tràng Thi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang được cải tạo nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc cách đây 120 năm - Ảnh: BVCC

Trung tâm khám bệnh, cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh khó, chấn thương nặng từ tuyến dưới chuyển lên - Ảnh: BVCC

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Hà Nội hiện được xây dựng khang trang (bên cạnh cơ sở Ninh Bình mới đi vào hoạt động giữa năm nay) nhưng vẫn giữ một số tòa nhà xây dựng cách đây 120 năm. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận và thăm khám cho khoảng 400.000 lượt người bệnh - Ảnh: BVCC



Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nối di sản của những thế hệ thầy thuốc, là trung tâm ngoại khoa hàng đầu tại Việt Nam và khu vực . Trong ảnh, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh: BVCC