1.000 con cá lăng bị sổng: Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động người câu trả cá lại cho chủ

Khu vực lồng bè nuôi cá lăng của ông Hoàng - Ảnh: L.TRUNG

Rách lưới, hơn 1.000 con cá lăng sổng khỏi lồng bè

Trước đó chiều 26-10, lồng bè nuôi cá lòng hồ Việt Đức 4, xã Ea Ning, Đắk Lắk của ông Nguyễn Văn Hoàng (37 tuổi, trú thôn 11, xã Ea Ning) bị rách lưới, hơn 1.000 con cá lăng đuôi đỏ thoát ra ngoài hồ tự nhiên.

Ông ước tính có hơn 3 tấn cá đã thoát hết ra ngoài lòng hồ, con nhỏ nhất khoảng 2kg, lớn từ 4-5kg/con, tổng thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ông cho biết trước đây mình làm hợp đồng với đơn vị quản lý hồ để thuê mặt nước nuôi cá và gia đình nuôi 3 lồng bè, mỗi lồng thả 1.000 con cá lăng đuôi đỏ, nuôi đến nay đã được 4 năm.

Hôm qua ông phát hiện lưới của 1 lồng nuôi bị rách vì vậy toàn bộ cá ở bên trong chui ra ngoài hồ tự nhiên. Ông Hoàng cho hay việc này cũng xui rủi, không phải do thiên tai, khả năng lưới rách là do con vật gì đó cắn.

Người dân câu được nhiều con cá lăng to - Ảnh: V.H.

Sau khi xảy ra sự cố vỡ lồng, từ chiều đến tối cùng ngày, rất nhiều người dân đã đến hồ Việt Đức 4 khu vực gần lồng bè nuôi cá để câu, có người câu được nhiều cá lăng đuôi đỏ "khủng".

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ cảm thông sự việc, chia sẻ với chủ lồng bè về rủi ro, thiệt hại kinh tế, có người ví von rằng "một người khóc nhiều người vui", có người thì cho rằng mọi người câu được cá thì nên trả lại cho chủ lồng bè để chia sẻ với họ, giảm thiểu được phần nào thiệt hại.

Tuy nhiên cũng có luồng ý kiến cho rằng cá trong lồng bè sổng ra ngoài hồ tự nhiên, vì vậy cũng khó trách người dân đến câu cá ở khu vực này được.

Ông Hoàng cho hay từ chiều qua đến giờ chưa có trường hợp nào người dân câu trả lại hoặc tặng lại cá cho mình.

Từ chiều 26-10 người dân đổ xô đến câu cá - Ảnh: V.H.

Vận động trả lại cho chủ để chia sẻ phần nào thiệt hại

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, cho biết hồ Việt Đức 4 nằm giữa địa bàn 2 xã Ea Ning và Ea Ktur, do một công ty quản lý.

Nắm được thông tin hộ dân bị vỡ lồng bè, cá sổng ra ngoài chiều 26-10, thời điểm này nhiều người dân hiếu kỳ đếm xem, cũng có người đến câu cá, xã chỉ đạo lực lượng công an đến kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh đó chỉ đạo Phòng Kinh tế nắm bắt, xác minh thông tin có đúng như dư luận phản ánh không.

Người dân câu xuyên đêm - Ảnh: V.H.

Ông Tấn cho hay hồ Việt Đức 4 rộng mấy chục ha, không có tình trạng "hôi của", người dân họ nghe thông tin vỡ lồng bè nên đến hồ để câu cá. Qua làm việc với chủ hồ thì được biết thiệt hại khoảng 3 tấn cá lăng đuôi đỏ.

Trước tình hình trên, xã đề nghị lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động người dân nếu mà câu, bắt được cá từ lồng bè nuôi bị vỡ thì nên trả lại cho chủ lồng bè để chia sẻ phần nào thiệt hại của họ, bởi đã đầu tư tiền của, công sức nuôi cá nhiều năm.

Ngoài ra xã cũng yêu cầu Phòng Kinh tế kiểm tra, tổng hợp thiệt hại của chủ lồng bè, còn chính sách hỗ trợ thì sẽ nghiên cứu, xem xét.

Một con cá khủng - Ảnh: L.TRUNG