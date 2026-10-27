Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

1.000 con cá lăng bị sổng: Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động người câu trả cá lại cho chủ

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Lãnh đạo xã ở Đắk Lắk cho hay đã chỉ đạo lực lượng chức năng vận động người câu được cá thì trả lại chủ lồng bè để chia sẻ bớt những thiệt hại của họ.

Đổ xô câu 1.000 con cá lăng bị 'sổng': Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động trả lại cho chủ - Ảnh 1.
Đổ xô câu 1.000 con cá lăng bị 'sổng': Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động trả lại cho chủ - Ảnh 2.

Khu vực lồng bè nuôi cá lăng của ông Hoàng - Ảnh: L.TRUNG

Rách lưới, hơn 1.000 con cá lăng sổng khỏi lồng bè

Trước đó chiều 26-10, lồng bè nuôi cá lòng hồ Việt Đức 4, xã Ea Ning, Đắk Lắk của ông Nguyễn Văn Hoàng (37 tuổi, trú thôn 11, xã Ea Ning) bị rách lưới, hơn 1.000 con cá lăng đuôi đỏ thoát ra ngoài hồ tự nhiên.

Ông ước tính có hơn 3 tấn cá đã thoát hết ra ngoài lòng hồ, con nhỏ nhất khoảng 2kg, lớn từ 4-5kg/con, tổng thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ông cho biết trước đây mình làm hợp đồng với đơn vị quản lý hồ để thuê mặt nước nuôi cá và gia đình nuôi 3 lồng bè, mỗi lồng thả 1.000 con cá lăng đuôi đỏ, nuôi đến nay đã được 4 năm.

Hôm qua ông phát hiện lưới của 1 lồng nuôi bị rách vì vậy toàn bộ cá ở bên trong chui ra ngoài hồ tự nhiên. Ông Hoàng cho hay việc này cũng xui rủi, không phải do thiên tai, khả năng lưới rách là do con vật gì đó cắn.

Đổ xô câu 1.000 con cá lăng bị 'sổng': Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động trả lại cho chủ - Ảnh 3.
Đổ xô câu 1.000 con cá lăng bị 'sổng': Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động trả lại cho chủ - Ảnh 4.

Người dân câu được nhiều con cá lăng to - Ảnh: V.H.

Sau khi xảy ra sự cố vỡ lồng, từ chiều đến tối cùng ngày, rất nhiều người dân đã đến hồ Việt Đức 4 khu vực gần lồng bè nuôi cá để câu, có người câu được nhiều cá lăng đuôi đỏ "khủng".

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ cảm thông sự việc, chia sẻ với chủ lồng bè về rủi ro, thiệt hại kinh tế, có người ví von rằng "một người khóc nhiều người vui", có người thì cho rằng mọi người câu được cá thì nên trả lại cho chủ lồng bè để chia sẻ với họ, giảm thiểu được phần nào thiệt hại.

Tuy nhiên cũng có luồng ý kiến cho rằng cá trong lồng bè sổng ra ngoài hồ tự nhiên, vì vậy cũng khó trách người dân đến câu cá ở khu vực này được.

Ông Hoàng cho hay từ chiều qua đến giờ chưa có trường hợp nào người dân câu trả lại hoặc tặng lại cá cho mình.

Đổ xô câu 1.000 con cá lăng bị 'sổng': Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động trả lại cho chủ - Ảnh 5.

Từ chiều 26-10 người dân đổ xô đến câu cá - Ảnh: V.H.

Vận động trả lại cho chủ để chia sẻ phần nào thiệt hại

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, cho biết hồ Việt Đức 4 nằm giữa địa bàn 2 xã Ea Ning và Ea Ktur, do một công ty quản lý.

Nắm được thông tin hộ dân bị vỡ lồng bè, cá sổng ra ngoài chiều 26-10, thời điểm này nhiều người dân hiếu kỳ đếm xem, cũng có người đến câu cá, xã chỉ đạo lực lượng công an đến kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh đó chỉ đạo Phòng Kinh tế nắm bắt, xác minh thông tin có đúng như dư luận phản ánh không.

Đổ xô câu 1.000 con cá lăng bị 'sổng': Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động trả lại cho chủ - Ảnh 6.
Đổ xô câu 1.000 con cá lăng bị 'sổng': Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động trả lại cho chủ - Ảnh 7.

Người dân câu xuyên đêm - Ảnh: V.H.

Ông Tấn cho hay hồ Việt Đức 4 rộng mấy chục ha, không có tình trạng "hôi của", người dân họ nghe thông tin vỡ lồng bè nên đến hồ để câu cá. Qua làm việc với chủ hồ thì được biết thiệt hại khoảng 3 tấn cá lăng đuôi đỏ.

Trước tình hình trên, xã đề nghị lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động người dân nếu mà câu, bắt được cá từ lồng bè nuôi bị vỡ thì nên trả lại cho chủ lồng bè để chia sẻ phần nào thiệt hại của họ, bởi đã đầu tư tiền của, công sức nuôi cá nhiều năm.

Ngoài ra xã cũng yêu cầu Phòng Kinh tế kiểm tra, tổng hợp thiệt hại của chủ lồng bè, còn chính sách hỗ trợ thì sẽ nghiên cứu, xem xét.

Đổ xô câu 1.000 con cá lăng bị 'sổng': Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động trả lại cho chủ - Ảnh 8.

Một con cá khủng - Ảnh: L.TRUNG

Đổ xô câu 1.000 con cá lăng bị 'sổng': Chủ tịch xã bác thông tin 'hôi của', vận động trả lại cho chủ - Ảnh 10.Nuôi cá lăng đuôi đỏ ven sông Sêrêpốk thắng đậm dịp Tết

Từ loài từng được ví như "thủy quái" trên dòng Sêrêpốk chảy ngược, cá lăng đuôi đỏ nay trở thành nguồn sinh kế bền vững, mang về cho nhiều hộ dân khoản lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: vỡ lồng bè Đắk Lắk Hôi của cá lăng đuôi đỏ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất