1.000 con cá lăng nuôi lồng bè bị sổng ra ngoài, người dân đổ xô đi câu

ban

Khu vực lồng bè nuôi cá lăng đuôi đỏ của ông Hoàng - Ảnh: V.H.

Hai ngày nay trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện vỡ lồng bè nuôi cá của một hộ dân trên lòng hồ Việt Đức 4, xã Ea Ning, Đắk Lắk khiến hơn 1.000 con cá lăng đuôi đỏ thoát ra ngoài hồ tự nhiên. Nhiều người dân đã đến hồ Việt Đức 4 câu cá, có người câu được cá "khủng".

Ngày 27-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Hoàng (37 tuổi, trú thôn 11, xã Ea Ning, Đắk Lắk, chủ lồng bè nuôi cá) cho biết khoảng 13h ngày hôm qua phát hiện lưới ở lồng nuôi bị rách khiến toàn bộ cá lăng đuôi đỏ của một lồng từ bên trong bị sổng ra lòng hồ Việt Đức 4.

Ông ước tính khoảng 1.000 con cá lăng, trọng lượng hơn 3 tấn đã thoát hết ra ngoài lòng hồ. Cá bị sổng ra ngoài tự nhiên có trọng lượng nhỏ nhất 2kg/con, lớn từ 4-5kg/con.

Ông Hoàng cho biết trước đây mình làm hợp đồng với đơn vị quản lý thuê mặt nước hồ nuôi cá. Trên lòng hồ này gia đình nuôi 3 lồng bè, mỗi lồng thả 1.000 con cá lăng đuôi đỏ, nuôi đến nay đã được 4 năm.

Dòng cá lăng này đặc trưng càng lớn càng được giá, vì vậy nuôi càng lâu, càng lớn càng tốt và ông Hoàng chưa có ý định thu hoạch bán.

Lưới ở lồng nuôi bị rách, cá thoát ra ngoài - Ảnh: V.H.

Hôm qua ông Hoàng phát hiện lưới của 1 lồng nuôi cá bị rách, vì vậy toàn bộ số cá ở bên trong chui ra ngoài hồ tự nhiên. Theo ông Hoàng, khả năng lưới rách là do con vật gì đó cắn. Ông Hoàng ước tính thiệt hại khoảng 3 tấn cá với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

"Việc này cũng xui rủi, không phải do thiên tai. Bây giờ tôi cố gắng làm lại", ông Hoàng ngậm ngùi.

Sau khi xảy ra sự cố rách lồng nuôi cá, từ chiều đến tối cùng ngày, rất nhiều người dân đã đến hồ Việt Đức 4 khu vực gần lồng bè nuôi cá của ông Hoàng để câu. Có người câu được cá lăng đuôi đỏ "khủng". Đến ngày hôm nay vẫn có một số người đến đây câu.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ cảm thông với rủi ro, thiệt hại của chủ lồng bè, có người ví von rằng "một người khóc nhiều người vui" và cho rằng chủ lồng bè nhìn nhiều người đến câu cá thì cũng buồn.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng cá trong lồng bè sổng ra ngoài hồ tự nhiên, vì vậy cũng khó trách người dân đến câu cá ở khu vực này được.

Chiều 26-10, nhiều người dân đổ xô đến câu cá - Ảnh: V.H.

Một người câu được con cá lăng to - Ảnh: V.H.

Nhiều con cá lăng câu được có kích thước lớn - Ảnh: V.H.