Yuanta Việt Nam ra mắt YSVN MCP: Kết hợp AI và dữ liệu chuyên gia cho nhà đầu tư

Sự kết hợp giữa giao thức AI hiện đại, góc nhìn từ đội ngũ chuyên gia và cơ chế bảo mật tách biệt giúp nhà đầu tư tra cứu thông tin thị trường theo cách hoàn toàn mới.

Khi trợ lý AI cần dữ liệu đúng nguồn và đúng thời điểm

Thói quen tìm kiếm thông tin của nhà đầu tư hiện nay đang thay đổi rất nhanh. Thay vì mở cùng lúc bảng giá, báo cáo phân tích hay tin tức doanh nghiệp trên nhiều trang khác nhau, nhiều người đã bắt đầu bằng những câu hỏi trực tiếp trên các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nắm bắt diễn biến thị trường.

Tuy nhiên, AI chỉ thực sự trở thành trợ lý hữu ích trong đầu tư khi làm việc với dữ liệu đúng thời điểm và đúng nguồn.

Các mô hình AI thông thường chủ yếu trả lời dựa trên kiến thức đã được huấn luyện trước đó, dẫn đến độ trễ thông tin hoặc thiếu nguồn đối chiếu chính xác. Đó là khoảng trống mà giao thức kết nối dữ liệu mở Model Context Protocol (MCP) xuất hiện để giải quyết.

Cùng với xu hướng ứng dụng MCP trong ngành chứng khoán, Chứng khoán Yuanta Việt Nam chính thức ra mắt YSVN MCP từ ngày 2-11-2026.

Giải pháp đóng vai trò là cầu nối giúp nền tảng AI Claude tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái dữ liệu và công cụ đầu tư của Yuanta Việt Nam ngay trong cuộc trò chuyện của người dùng.

Giải pháp mà YSVN MCP mang lại

Kết hợp sức mạnh công nghệ AI và "trí tuệ chuyên gia"

Khác với việc phải chuyển đổi liên tục giữa nhiều màn hình và ứng dụng, YSVN MCP cho phép nhà đầu tư tương tác với AI bằng ngôn ngữ tiếng Việt tự nhiên, trong khi AI khai thác nguồn dữ liệu chính thống do Yuanta Việt Nam cung cấp để hỗ trợ quá trình tra cứu và tổng hợp.

Điểm nhấn của YSVN MCP là sự kết hợp giữa khả năng xử lý ngôn ngữ của nền tảng Claude và nguồn dữ liệu, báo cáo từ trung tâm nghiên cứu cùng đội ngũ chuyên gia của Yuanta Việt Nam thông qua 5 nhóm dữ liệu trọng tâm: thông tin thị trường, dữ liệu cổ phiếu, tin và sự kiện doanh nghiệp, khuyến nghị đầu tư và chăm sóc khách hàng.

Thay vì tìm kiếm thủ công theo từng bước, nhà đầu tư có thể đặt những yêu cầu tự nhiên trên Claude như:

"Điểm đáng chú ý của thị trường và VN-Index hôm nay là gì?"

"Tổng hợp tin tức, sự kiện sắp tới và khuyến nghị mới nhất của chuyên gia Yuanta cho mã cổ phiếu X."

"Tra cứu thông tin hướng dẫn và hỗ trợ chăm sóc khách hàng tại Yuanta Việt Nam".

AI sẽ sử dụng những dữ liệu được YSVN MCP cấp quyền để tổng hợp câu trả lời kèm ngày giờ và nguồn trích dẫn từ hệ sinh thái Yuanta Việt Nam.

Nguồn: Yuanta Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Bửu, Quyền Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ thông tin của Yuanta Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi nhìn nhận AI không phải là công cụ dự đoán thị trường hay thay thế quyết định đầu tư, mà là trợ lý giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin chính thống nhanh hơn và có cấu trúc hơn. Với YSVN MCP, Yuanta Việt Nam kết hợp sự tiện lợi của ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng AI với cơ chế bảo mật 'chỉ đọc' tách biệt hoàn toàn với tài khoản giao dịch, giúp người dùng an tâm tra cứu dữ liệu mỗi ngày."

Bảo mật thông tin người dùng trong chiến lược "Tin cậy - Dễ dàng - Hiệu quả"

Trong cách tiếp cận của mình, Chứng khoán Yuanta Việt Nam không định vị YSVN MCP như một "AI dự đoán thị trường", mà là cầu nối dữ liệu minh bạch, còn việc đánh giá và ra quyết định vẫn thuộc về nhà đầu tư.

Đặc biệt, yếu tố bảo mật và quyền riêng tư của người dùng được đặt lên hàng đầu thông qua cơ chế phân quyền nghiêm ngặt. YSVN MCP hiện hoạt động trên nền tảng Claude với phạm vi "chỉ đọc" (read-only) đối với dữ liệu thị trường và thông tin công bố của Yuanta.

Dịch vụ hoàn toàn không truy cập số dư, không truy cập danh mục đầu tư cá nhân và không thực hiện đặt lệnh giao dịch, đồng thời luôn ghi nhận nhật ký tra cứu để đảm bảo an toàn vận hành.

Nguồn: Yuanta Việt Nam

Việc ra mắt YSVN MCP tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đầu tư số mà Chứng khoán Yuanta Việt Nam đã xây dựng, hướng đến việc đơn giản hóa trải nghiệm của nhà đầu tư và hiện thực hóa ba giá trị cốt lõi của thương hiệu:

Tin cậy: Dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng từ hệ sinh thái và chuyên gia Yuanta Việt Nam, kết hợp cùng cơ chế bảo mật "chỉ đọc" an toàn cho tài khoản người dùng.

Dễ dàng: Hỏi đáp bằng tiếng Việt tự nhiên trên nền tảng Claude, không cần học cú pháp kỹ thuật phức tạp.

Hiệu quả: Tối ưu hóa quy trình từ tìm kiếm thông tin thị trường đến tổng hợp khuyến nghị và phân tích.

Với YSVN MCP, Yuanta Việt Nam đang mở thêm một cánh cửa mới cho trải nghiệm đầu tư số - nơi AI không thay thế tư duy của nhà đầu tư, mà giúp họ tiếp cận thông tin nhanh hơn, có hệ thống hơn và khai thác hiệu quả hơn giá trị từ hệ sinh thái dữ liệu của Yuanta Việt Nam trong hành trình đầu tư bền vững.

Tìm hiểu và cài đặt YSVN MCP trên Claude ngay: https://mcp.yuanta.com.vn/#/ Lưu ý: Thông tin trong bài và dữ liệu truy xuất qua công cụ chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư cá nhân hóa. Nhà đầu tư nên đối chiếu với nguồn gốc trước khi ra quyết định.