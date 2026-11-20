Nhiều tấm tôn được dựng dọc khu vực thi công dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên nhưng không được cố định chắc chắn, một số tấm nghiêng ngả, thiếu an toàn - Ảnh: CAM LY



Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM - chủ đầu tư dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên cho biết đã kiểm tra và yêu cầu chấn chỉnh khi thấy dấu hiệu bất cập về an toàn trong thi công.

Cụ thể vừa qua, khi kiểm tra công trường thi công, Ban nhận thấy hạng mục kè chống va phía bờ trái gói thầu trên đang thi công giáp đường giao thông hiện hữu nhưng biện pháp an toàn thi công sơ sài, không đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Do đó, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị đã yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát khẩn trương khắc phục.

Theo đó, nhà thầu phải tạm dừng thi công hạng mục kè chống va và khẩn trương thực hiện gia cố rào chắn chắc chắn, báo hiệu cảnh báo đảm bảo an toàn thi công công trình trên tuyến.

Công trình chỉ được thi công trở lại khi đã hoàn thành giải pháp đảm bảo an toàn. Trường hợp đơn vị không thực hiện nghiêm chỉnh, sẽ bị xử lý vi phạm hoạt động xây dựng.

Trước đó phản ánh đến Tuổi Trẻ, bạn đọc cho biết công trình thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên trên đường Cây Cám Mới (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) đang đào hố sâu, phạm vi rộng nhưng chỉ được che chắn sơ sài. Đáng chú ý, ban đêm khu vực này không có đèn cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Xung quanh công trình, việc che chắn chủ yếu chỉ bằng những đoạn dây nilon và các tấm tôn dựng tạm, chưa tạo được sự ngăn cách chắc chắn với khu vực dành cho xe cộ qua lại.

Đáng lo ngại, vào ban đêm, khu vực thi công lại không có đèn cảnh báo phát sáng. Những đoạn dây chắn và tấm tôn dựng ven công trình khó giúp người đi đường nhận diện đầy đủ phạm vi nguy hiểm từ xa, nhất là khi di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Anh Nguyễn Quốc Quân (30 tuổi), thường xuyên đi làm qua đoạn đường đang thi công này, cho biết anh cảm thấy lo ngại trước cách thức che chắn của công trình.

"Tôi thấy rất nguy hiểm vì công trình không được bảo hộ an toàn, ban đêm còn không có đèn báo sáng. Phạm vi hố rộng mà chỉ che chắn như này thật quá nguy hiểm, nếu lỡ ai chạy nhanh mà không thấy là gặp sự cố ngay", anh Quân nói.

Dây nilon giăng ngang cùng các khung sắt tạm bợ là những biện pháp ngăn cách khu vực hố đào với mặt đường. Vào ban đêm, công trình còn không có đèn cảnh báo sáng để người đi đường nhận diện từ xa - Ảnh: CAM LY

Hố đào sâu nằm sát khu vực phương tiện qua lại. Việc thiếu hệ thống cảnh báo ban đêm khiến người đi đường khó nhận biết phạm vi nguy hiểm - Ảnh: CAM LY