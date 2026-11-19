Bùn đất, cát, đá vương vãi nửa mặt đường Nguyễn Thị Lựu, đoạn qua khu vực depot Tham Lương tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, chiều 18-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Chiều 18-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Tân - Phó giám đốc Ban quản lý dự án 2, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM - cho biết đơn vị đã triển khai các biện pháp vệ sinh, xử lý tình trạng đất, cát vương vãi trên những tuyến đường quanh depot Tham Lương (phường Đông Hưng Thuận, thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương).

Theo ông Tân, những ngày qua, đơn vị đã liên tục bố trí xe bồn phun nước, rửa đường, kết hợp nhân công quét dọn nhằm hạn chế tình trạng bụi bẩn, bùn đất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Về hoạt động vận chuyển đất đá, ông Tân cho biết thời gian tới, khối lượng đất đưa về khu vực depot Tham Lương sẽ giảm so với giai đoạn trước, do phần lớn khối lượng đất đá sẽ được chuyển đến các địa điểm có nhu cầu tiếp nhận khác, thay vì tập trung đưa về depot Tham Lương như trước.

Thời gian tới, khu vực depot chủ yếu tiếp nhận phần đất mặt có lẫn vật liệu như bê tông xi măng, bê tông nhựa nên tình trạng vương vãi đất cát sẽ được giảm bớt.

Ông Tân cho biết đơn vị sẽ tiếp tục duy trì việc bố trí xe bồn phun rửa đường, kết hợp quét dọn, vệ sinh nhằm hạn chế tình trạng đất cát vương vãi, ảnh hưởng đến người dân khu vực.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh tình trạng nhiều tuyến đường quanh khu vực thi công depot Tham Lương phủ đầy bùn đất, cát, đá.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại các tuyến đường Nguyễn Thị Lựu - B2, đường số 6 - F… quanh khu vực depot này, đất cát rơi vãi thành từng mảng, trải dài trên mặt đường. Khi trời nắng, xe cộ chạy qua cuốn theo bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến người đi đường và các hộ dân sinh sống, buôn bán hai bên đường.

Anh Nguyễn Văn Quanh (người dân buôn bán trong khu vực) cho biết tình trạng này xuất hiện khoảng hai tháng nay, kể từ khi nhiều xe ben, xe tải cỡ lớn liên tục vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng ra vào khu vực công trường depot Tham Lương.

Theo anh Quanh, việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn. Anh phải thường xuyên dùng xô tạt nước xuống mặt đường, nhất là vào những thời điểm xe cộ qua lại đông để bớt bụi.

Anh Quanh phải thường xuyên tạt nước xuống mặt đường để giảm bớt bụi - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đoạn cua giao lộ đường số 6 - F gần công trường thi công depot Tham Lương có nhiều cát, đá - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Có thời điểm, nhiều tuyến đường quanh depot Tham Lương đầy bùn đất, nhầy nhụa - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, công nhân phun rửa đường giảm bớt bùn đất, cát, đá tại khu vực thi công depot Tham Lương - Ảnh: Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cung cấp