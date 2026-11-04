Xóm nhỏ này chỉ có trong phim, ngoài đời làm gì có

Diễn viên Lê Lưu Ly vào vai Trâm - cô gái 19 tuổi đang muốn chứng tỏ mình - Ảnh: ĐPCC

Dù khai thác những vấn đề gần gũi với đời sống như mâu thuẫn cha con, hành trình trưởng thành của người trẻ và tình người nơi xóm trọ, bộ phim vẫn khiến khán giả cảm thấy thiếu thuyết phục bởi những tình tiết khiên cưỡng, có phần xa rời thực tế.

Cha con va đập vì khoảng cách thế hệ

Nhân vật nữ chính Trâm (Lê Lưu Ly) là cô gái 19 tuổi có cá tính mạnh, khao khát tự do và muốn khẳng định bản thân. Trâm tin rằng mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định tương lai, không muốn tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của bố.

Trong khi đó, ông Đô (Hoàng Hải) là người cha đơn thân, tính cách nghiêm khắc, gia trưởng và thường áp đặt suy nghĩ của mình lên Trâm. Ông cho rằng những quyết định của mình đều xuất phát từ tình yêu thương và trách nhiệm của người làm cha, nhưng lại ít khi thực sự lắng nghe mong muốn của con.

Sự khác biệt trong quan điểm sống khiến hai cha con thường xuyên xảy ra tranh cãi. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Trâm quyết định bỏ nhà từ Hải Phòng lên Hà Nội lập nghiệp.

Trâm (Lê Lưu Ly) và Phong (Hà Thành) quyết định sống chung trong căn phòng chật hẹp dù cả hai không quen biết gì nhau - Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên, khi bước ra khỏi vòng tay của bố, Trâm nhanh chóng phải đối diện với những mặt trái của cuộc sống. Cô bị người chị đồng hương lừa gạt, sau đó tiếp tục vướng vào rắc rối với ông chủ cửa hàng quần áo lót khi bị lợi dụng chụp và đăng tải hình ảnh nhạy cảm.

Điểm đáng chú ý của Xóm nhỏ nằm ở cách khai thác tình cảm cha con thông qua những xung đột tưởng chừng rất đời thường.

Tình cha con, đặc biệt là mối quan hệ giữa người cha đơn thân và cô con gái đang ở tuổi trưởng thành, luôn chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc. Màn ảnh nhỏ Việt khai thác khá tốt qua các phim như Về nhà đi con, 11 tháng 5 ngày, Cha tôi, người ở lại.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, hình ảnh xóm trọ với những con người lao động bình dị cũng là điểm đáng ghi nhận. Những nhân vật như vợ chồng Lan - Hiệp bán rau, bà Mùi hay cha con Nam góp phần tạo nên bức tranh về cuộc sống của những người xa quê.

Họ không có nhiều điều kiện vật chất nhưng sẵn lòng quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Trailer phim Xóm nhỏ

Xóm nhỏ chỉ có trên phim?

Tuy nhiên, khi theo dõi Xóm nhỏ, khán giả cũng không ít lần phải đặt câu hỏi về tính hợp lý của các tình huống. Một số nhân vật được xây dựng có phần cường điệu, trong khi những tình huống sinh hoạt đời thường lại thiếu sự tự nhiên.

Trong số các diễn viên, Hoàng Long với vai Long - chàng trai nói ngọng, vui vẻ, tốt tính và thường xuyên ở bên ông Đô - là một trong những điểm sáng tạo được thiện cảm. Sự xuất hiện của nhân vật này mang đến màu sắc hài hước cho bộ phim.

Còn ông Đô đôi lúc phản ứng thiếu tự nhiên. Một ý kiến nhận xét: "Ông bố cứ quá lên, không thật".

Hai diễn viên trẻ Lê Lưu Ly và Hà Thành trong vai Trâm và Phong cũng chưa thực sự tạo được sự ăn ý ở một số phân đoạn. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi hơn cả là cách biên kịch xây dựng hoàn cảnh hai nhân vật sống chung.

Trâm và Phong vốn là hai người xa lạ nhưng lại dễ dàng trở thành bạn chung phòng trong một căn phòng trọ vô cùng chật hẹp, chỉ có chiếc giường và chiếc bàn. Tình huống này khiến nhiều khán giả khó chấp nhận vì quá dễ dãi.

Diễn viên Hoàng Long (trái, vai Long) đóng khá duyên trong phim Xóm nhỏ - Ảnh: ĐPCC

Ở tập 10, màn đối đáp giữa Trâm và Phong vào buổi sáng sau cơn say tối hôm trước cũng kéo dài nhiều phút. Lời thoại qua lại khá dài dòng, thiếu điểm nhấn.

Một chi tiết khác khiến khán giả băn khoăn là sự hào phóng của bà chủ trọ. Nhân vật này sẵn sàng lấy 4 triệu đồng - số tiền không nhỏ đối với người kinh doanh buôn bán bình thường - để giúp Trâm giải quyết rắc rối liên quan đến bức ảnh nhạy cảm bị đăng tải.

Hành động tử tế đáng trân trọng, nhưng tạo cảm giác "giả". Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ: "xóm trọ này chỉ có trong phim, ngoài đời làm gì có".

Phim Xóm nhỏ đang phát sóng lúc 21h thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1.