Lực lượng cứu hộ đang triển khai trục vớt chiếc xe tải từ lòng sông - Ảnh: T.G.

Trưa 20-11, lãnh đạo xã Hòa Trạch (Quảng Trị) xác nhận công an địa phương đang xác minh vụ tai nạn liên quan đến một xe tải bị tai nạn khi lao xuống cầu Tùng Lý bắc qua sông Roòn trên địa bàn.

Các phương tiện cứu hộ cũng đã được đưa đến hiện trường để trục vớt chiếc xe tải từ lòng sông lên.

Tài xế hiện đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu từ những người có mặt tại hiện trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày tại cầu Tùng Lý (xã Hòa Trạch).

Thời điểm trên, chiếc ô tô chở vật liệu xây dựng khi đi qua cầu đã bất ngờ tông gãy lan can cầu và lao xuống sông Roòn.

Hiện trường cho thấy một đoạn lan can cầu bằng bê tông dài hơn 5m đã bị tông gãy.

Chiếc xe chở hàng nặng nên nhanh chóng chìm xuống đáy sông. Rất may, tài xế trên xe đã kịp thời thoát khỏi cabin, sau đó bơi được vào bờ thì kiệt sức.

Người dân địa phương đã đưa tài xế (hiện chưa xác định được danh tính) đến cơ sở y tế cấp cứu.

Cơ quan chức năng cũng có mặt sau đó để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Cầu Tùng Lý khá hẹp và cũ. Bình thường cầu chỉ đủ cho một làn xe tải đi qua.

Xe tải tông gãy cần chắn đường sắt khi tàu đang đến Xe tải cố tình vượt qua đường ngang khi hệ thống đèn cảnh báo đang hoạt động. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe tông vào cần chắn khiến bộ phận này cùng các phụ kiện đi kèm bị hư hỏng.



