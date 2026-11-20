Vị trí xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường cong - Ảnh: CSGT

Tối 20-11, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe tải chở heo giống bị lật, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 cùng ngày, ông N.V.T. (59 tuổi, trú Hà Tĩnh) lái xe tải chở heo giống lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km 1419, đoạn qua thôn Măng Khên, xã Đăk Plô, xe tải bất ngờ lật nghiêng, trượt sang bên trái đường.

Trên xe lúc này còn có hai phụ xe là ông L.H.Q. (32 tuổi) và ông T.V.H. (50 tuổi, cùng trú Quảng Trị).

Vụ tai nạn khiến ông T.V.H. tử vong tại chỗ, ông Q. bị thương nhẹ. Tài xế T. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đăk Glei cấp cứu.

Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Vụ việc còn khiến nhiều con heo đổ tràn xuống đường, một số con bị chết - Ảnh: CSGT

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường hai chiều, mặt đường bê tông, có độ dốc theo hướng Bắc - Nam và nằm trên đoạn đường cong.

Nhận định ban đầu, khi xuống dốc qua đoạn đường cong, tài xế không làm chủ tốc độ khiến xe tải lật nghiêng, trượt sang bên trái đường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng điều tiết giao thông và cẩu chiếc xe gặp nạn - Ảnh: CSGT