Tai nạn giữa xe khách và xe máy trên quốc lộ 14, đôi nam nữ chết tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy trên quốc lộ 14 làm đôi nam nữ chết tại chỗ - Ảnh: A.B.

Tối 15-11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe máy và xe khách trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Nghĩa Trung, TP Đồng Nai, khiến hai người chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, anh N.T.C. (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) chạy xe máy biển số 67K1-795.xx chở theo một cô gái trên quốc lộ 14, hướng từ Đắk Lắk đi TP.HCM.

Khi đến đoạn qua thôn Nghĩa Bình, xã Nghĩa Trung, xe máy bất ngờ va chạm với xe khách biển số 47B-023.xx do tài xế Vũ Đức Trọng (52 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cầm lái, chạy theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến anh C. và cô gái ngồi sau văng xuống đường, cả hai chết tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.