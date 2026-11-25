Hiện trường vụ xe tải chở ván bốc cháy dữ dội trên đường ĐT 741, đoạn qua phường Đồng Phú, TP Đồng Nai - Ảnh: A.B.

Chiều 25-11, một vụ cháy xe tải xảy ra trên đường ĐT 741, đoạn qua khu phố Tân Phú, phường Đồng Phú (TP Đồng Nai), khiến toàn bộ cabin xe cháy đen.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, xe tải biển số 60C-705.XX (chưa rõ danh tính tài xế) chở ván ép chạy trên đường ĐT 741, hướng từ Đắk Lắk đi TP.HCM.

Khi đến khu phố Tân Phú, cabin xe tải bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm toàn bộ phần đầu xe. Phát hiện cháy, tài xế kịp thời nhảy ra ngoài thoát nạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai điều động 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phun nước dập lửa, ngăn cháy lan sang thùng xe chứa ván ép.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tại hiện trường, xe tải nằm sát lề đường, cabin cháy trơ khung sắt, kính chắn gió vỡ vụn, nhiều bộ phận ở đầu xe biến dạng, hư hỏng nặng.

Vụ cháy khiến giao thông trên làn đường sát lề bị ảnh hưởng nhẹ. Lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt, phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.