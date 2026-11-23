Xe máy điện Suzuki e-Access trưng bày tại triển lãm IMOS 2026 - Ảnh: DetikOto

Suzuki mang mẫu xe máy điện e-Access (hay còn được gọi là e-Address tùy từng thị trường) đến triển lãm Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 diễn ra tại Tangerang, Indonesia. Tuy nhiên, Suzuki e-Access mới chỉ được trưng bày mà chưa có kế hoạch bán chính thức.

Theo trang detikOto, trở ngại lớn nhất đối với Suzuki e-Access hiện nay là giá bán. Nếu đưa ra thị trường Indonesia ở thời điểm này, mẫu xe có thể có giá trên 50 triệu rupiah (71 triệu đồng), mức được xem là quá cao đối với phân khúc xe máy điện phổ thông.

Ông Teuku Agha, phụ trách kinh doanh và tiếp thị xe máy của PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), cho biết hãng vẫn đang nghiên cứu khả năng thương mại hóa e-Access tại Indonesia.

Theo ông, Suzuki cần tiếp tục theo dõi hệ sinh thái xe điện, chính sách của chính phủ và phản ứng của thị trường trước khi quyết định thời điểm mở bán.

Đại diện Suzuki xác nhận giá dự kiến của e-Access có thể vượt 50 triệu rupiah và hãng đang tìm phương án để sản phẩm có thể tiếp cận thị trường. Hiện chưa có lịch ra mắt cụ thể, dù Suzuki kỳ vọng quá trình chuẩn bị sẽ sớm hoàn tất.

Thông tin ở thị trường Indonesia gây chú ý, bởi Suzuki e-Access (hay e-Address) cũng từng xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp tháng 5-2026, mở ra cơ hội được phân phối ở Việt Nam. Đây được xem là phiên bản chạy điện của dòng xe tay ga Suzuki Address từng được phân phối tại Việt Nam.

Mẫu xe máy điện Suzuki xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp tháng 5-2026 - Ảnh chụp màn hình

Mẫu xe này từng được dự đoán rơi vào tầm giá tương đương Honda Lead, nhưng mức giá dự kiến ở Indonesia nay lại xấp xỉ với Honda SH 125i (từ 76,7 triệu đồng).

Nếu mẫu xe này thực sự được mở bán ở Việt Nam với giá này, có thể dự đoán sẽ khiến nhiều người nản lòng, bởi tầm giá này có thể có rất nhiều lựa chọn khác, đặc biệt khi xe máy điện ở Việt Nam vẫn phổ biến là dòng xe giá rẻ.

Suzuki e-Access là mẫu xe máy điện có thiết kế nhỏ gọn, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Xe mang phong cách kết hợp giữa những đường nét cổ điển và hiện đại.

Suzuki e-Access hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày - Ảnh: Suzuki, Otomotif Kompas

Theo thông số công bố tại triển lãm IMOS 2026, xe sử dụng mô tơ điện có công suất tối đa 4,1kW, tương đương khoảng 5,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 15Nm.

Nguồn điện đến từ bộ pin lithium-ion dung lượng 3,07kWh. Suzuki công bố xe có thể di chuyển tối đa 80km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình WMTC Class 1. Thời gian sạc từ 0 - 100% bằng bộ sạc di động khoảng 6,7 giờ ở nhiệt độ môi trường 25 độ C.

Suzuki e-Access có kích thước dài 1.880mm, rộng 715mm và cao 1.140mm, khối lượng 122kg.

Các trang bị gồm hệ thống khóa thông minh, phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau, giảm xóc trước dạng ống lồng và bánh xe 12inch. Lốp trước có kích thước 90/90-12, trong khi lốp sau là 100/80-12.

Với phạm vi hoạt động 80km mỗi lần sạc, Suzuki e-Access chủ yếu hướng đến những người có nhu cầu đi lại quãng ngắn, thay vì di chuyển đường dài.

Với thông số và trang bị như trên, người dùng ở Việt Nam hoàn toàn có nhiều lựa chọn khác với mức giá dễ tiếp cận hơn.