Chiếc Linka CE6 trong một sự kiện lái thử - Ảnh: eMotoFine

Liên doanh Sundiro Honda (Tân Đại Châu Honda) tại Trung Quốc đã giới thiệu thương hiệu xe máy điện mới mang tên Linka Motor. Sản phẩm đầu tiên của thương hiệu này là Linka CE6, gồm bốn phiên bản Citi, SE, MAX và MAX+ Special Edition.

Giá mở bán lần lượt 4.999, 5.699, 6.499 và 7.599 nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,4 - 29,4 triệu đồng. Với mức giá này, Linka CE6 có giá chỉ tương đương từ Honda Wave Alpha (18 - 19 triệu đồng) tới dưới Vision (từ 31,5 triệu đồng).

Mặc dù là thương hiệu riêng, không loại trừ khả năng Honda có thể ứng dụng những gì đã làm được trên Linka CE6 để cho ra mắt các dòng sản phẩm xe máy điện giá rẻ khác của mình.

Honda Việt Nam từng hé lộ dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm xe máy điện, đặc biệt nhóm có giá dưới 30 triệu đồng bởi đây là nhu cầu lớn nhất trên thị trường.

Xe máy điện Honda giá từ 19 triệu đồng có gì?

Linka CE6 sử dụng khung thép carbon với tám vị trí gia cường, chiều dài cơ sở 1.350mm, chiều cao yên 760mm và khối lượng bản thân từ 126kg.

Lợi thế của CE6 là loạt trang bị phong phú trong tầm giá - Ảnh: Honda

Xe được trang bị bộ vành 12 inch, lốp bán thể thao ở cả hai bánh và giảm xóc sau có thể điều chỉnh 5 cấp độ. Hành trình giảm xóc trước và sau lần lượt là 90mm và 75mm. Theo nhà sản xuất, xe có khả năng nghiêng tối đa 35 độ khi vào cua.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ phiên bản đều được trang bị màn hình TFT 7 inch, hỗ trợ hiển thị bản đồ dẫn đường. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED cường độ cao CLASS CS, trong khi tính năng giám sát áp suất lốp TPMS được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Ngoài ra, xe còn có nhiều tiện ích như mở khóa thông minh, hỗ trợ giữ xe khi dừng trên dốc, lùi xe bằng nút bấm và kiểm soát hành trình.

Khoang chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít có thể để vừa một mũ bảo hiểm cả đầu. Sàn để chân thiết kế phẳng, kết hợp hai hộc chứa đồ phía trước nhằm tăng tính tiện dụng.

CE6 đánh trúng vào những gì người mua xe giá rẻ muốn: "Tiền ít thịt nhiều" - Ảnh: Zhuanluan

Về khả năng vận hành, phiên bản Citi sử dụng động cơ điện công suất định mức 2kW, công suất cực đại 3kW, tốc độ tối đa 60km/h.

Ba phiên bản SE, MAX và MAX+ được nâng công suất định mức lên 3kW, cực đại 5kW, tốc độ tối đa đạt 70km/h.

Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS được trang bị tiêu chuẩn trên cả bốn phiên bản, giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp. Hai phiên bản MAX và MAX+ có thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh.

Riêng MAX+ Special Edition được bổ sung TCS hỗ trợ khi vào cua, hệ thống kiểm soát lực kéo ngược R-TCS và công nghệ nhận biết góc nghiêng của xe.

Nhiều công nghệ nhưng vẫn dùng pin chì-axit

Dù sở hữu danh sách trang bị tương đối phong phú, Linka CE6 vẫn sử dụng pin chì-axit thay vì pin lithium trên toàn bộ phiên bản.

Điểm trừ lớn nhất nằm ở bộ pin. Nhưng với những người quan tâm đến giá, đây có lẽ không phải bất tiện quá lớn - Ảnh: Honda, eMotoFine

Trong đó, bản Citi trang bị ắc quy 72V25Ah, phạm vi hoạt động công bố 38km mỗi lần sạc. Ba phiên bản SE, MAX và MAX+ sử dụng ắc quy 72V38Ah, cho phạm vi hoạt động 64km.

Xe sử dụng bộ sạc ngoài, với dòng sạc 4A trên bản Citi và 6A trên các phiên bản còn lại.

Việc sử dụng pin chì-axit giúp nhà sản xuất kiểm soát chi phí, qua đó duy trì giá bán cạnh tranh. Tuy nhiên, loại pin này có một số hạn chế so với pin lithium, đặc biệt về khối lượng, tuổi thọ và khả năng duy trì hiệu suất trong điều kiện thời tiết lạnh.

Đáng chú ý, Linka đã thiết kế khoang chứa pin đủ lớn để có thể lắp bộ pin lithium với thông số tối đa 77V120Ah, mở ra khả năng nâng cấp trong tương lai.

So với việc dùng pin gì, có lẽ tầm vận hành mới khiến nhiều người quan tâm hơn cả. Bản 38km/sạc dường như sẽ nhắm vào những người cao tuổi, người đi chợ hay những người có nhu cầu di chuyển rất ít (song không thích đi bộ). Bản 64km/sạc có thể gây chú ý hơn, nhưng vẫn là một con số khiêm tốn - Ảnh: Honda

Tuy nhiên, cấu hình thương mại hiện tại của CE6 vẫn sử dụng pin chì-axit. Việc tự ý chuyển sang pin lithium có thể ảnh hưởng đến chế độ bảo hành nếu không được nhà sản xuất chấp thuận.

Sự xuất hiện của CE6 cho thấy Honda đang đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực xe máy điện, với hướng tiếp cận chú trọng trang bị, khả năng vận hành đi cùng giá bán dễ tiếp cận.