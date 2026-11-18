Theo Honda, xe máy xăng có thể đạt mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1 lít/100km trong tương lai - Ảnh: Honda

Theo trang Kompas, Honda đang hướng đến mục tiêu nâng mức tiết kiệm nhiên liệu của xe máy chạy xăng lên 100km/lít, tương đương 1 lít/100km, trong những năm tới.

Ông Octavianus Dwi Putro, Giám đốc Marketing của PT Astra Honda Motor (AHM), cho rằng mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được thông qua những cải tiến về công nghệ động cơ.

Tuy nhiên, đại diện AHM thừa nhận việc nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu không đơn giản. Thách thức lớn nhất nằm ở việc cân bằng giữa khả năng tiết kiệm xăng và hiệu năng vận hành.



Theo ông, hãng vẫn đang nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ mới nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến công suất và khả năng tăng tốc.

Động thái trên của Honda được đưa ra sau khi Hiệp hội Công nghiệp Xe máy Indonesia (AISI) đã đặt mục tiêu nâng hiệu suất sử dụng nhiên liệu của xe máy chạy xăng lên 100km/lít (1 lít/100km) trong giai đoạn 2029 - 2030.

Các nhà sản xuất xe máy đang tập trung cải thiện hiệu suất động cơ đốt trong - Ảnh: Wahana Honda

Đây là mục tiêu khá tham vọng, bởi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe máy tại Indonesia hiện vào khoảng 1,67 lít/100km. Nếu đạt mục tiêu đề ra, xe máy sẽ giảm khoảng 40% lượng xăng tiêu thụ trên cùng quãng đường.

Ông Yosef Utama, Trưởng bộ phận Thương mại của AISI, cho biết cả 5 nhà sản xuất thành viên hiệp hội đều đang tiếp tục phát triển công nghệ nhằm cải thiện hiệu suất động cơ qua từng năm.



Tuy nhiên, khả năng tiết kiệm nhiên liệu không phải yếu tố duy nhất quyết định sức hấp dẫn của một mẫu xe máy.

Người tiêu dùng vẫn cần xe có khả năng tăng tốc phù hợp, công suất đủ dùng và vận hành ổn định trong điều kiện giao thông hằng ngày. Vì vậy, việc giảm tiêu thụ nhiên liệu quá mức có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng nếu không đi kèm những cải tiến tương ứng về công nghệ.

Việt Nam cũng đang hướng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải từ xe chạy xăng.

Ngày 30-9-2024, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành Quyết định 1191/QĐ-BGTVT về kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải đến năm 2030. Trong đó, biện pháp E17 đặt mục tiêu đến năm 2030, xe máy đạt định mức tiêu thụ nhiên liệu 2,3 lít/100km. Đây là mục tiêu trong kế hoạch giảm phát thải, chưa đồng nghĩa với một quy chuẩn bắt buộc đã có hiệu lực.