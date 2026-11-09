Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại

Điểm mới đáng chú ý nhất trên Honda SH 350i 2027 là màn hình TFT màu 4,2 inch, thay thế bảng đồng hồ trên phiên bản trước. Trong khi đó, SH 350i ở Việt Nam vẫn dùng mặt đồng hồ LCD hiển thị thông tin. Màn hình hỗ trợ kết nối Bluetooth và tích hợp hệ thống Honda RoadSync, cho phép người lái sử dụng các tính năng như dẫn đường theo từng ngã rẽ, nhận cuộc gọi và điều khiển phát nhạc khi kết nối với điện thoại cùng thiết bị liên lạc tương thích.