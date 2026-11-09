Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Xe

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Honda SH 350i phiên bản 2027 được nâng cấp một số tiện nghi, trong khi động cơ và thiết kế tổng thể không thay đổi đáng kể.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 1.

Châu Âu đã được đón nhận Honda SH 350i mới.

Honda SH 350i phiên bản 2027 đã ra mắt tại thị trường châu Âu. Đây là bản cập nhật tập trung vào công nghệ và màu sắc thay vì thay đổi thiết kế hay hệ truyền động.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 2.

Điểm mới đáng chú ý nhất trên Honda SH 350i 2027 là màn hình TFT màu 4,2 inch, thay thế bảng đồng hồ trên phiên bản trước. Trong khi đó, SH 350i ở Việt Nam vẫn dùng mặt đồng hồ LCD hiển thị thông tin. Màn hình hỗ trợ kết nối Bluetooth và tích hợp hệ thống Honda RoadSync, cho phép người lái sử dụng các tính năng như dẫn đường theo từng ngã rẽ, nhận cuộc gọi và điều khiển phát nhạc khi kết nối với điện thoại cùng thiết bị liên lạc tương thích.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 3.
Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 4.
Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 5.
Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 6.
Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, Honda bổ sung 6 tùy chọn màu sắc cho SH350i 2027, gồm đen nhám ánh kim, trắng ngọc trai, xám ngọc trai, xanh ngọc trai, xám đá nhám và đỏ ngọc trai nhám.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 8.

Về thiết kế, SH350i 2027 cơ bản giữ nguyên kiểu dáng của bản nâng cấp năm 2025, với cụm đèn pha, đèn định vị và đèn hậu LED. Xe tiếp tục sử dụng vành 16 inch ở cả hai bánh, kết hợp sàn để chân phẳng đặc trưng của dòng SH.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 9.

Phiên bản châu Âu có một đặc trưng là bán kèm kính chắn gió phía trước.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 10.

Kích thước tổng thể dài, rộng và cao lần lượt là 2.160 x 742 x 1.177 (mm), chiều dài cơ sở 1.450mm. Chiều cao yên ở mức 805mm, khoảng sáng gầm 130mm và trọng lượng dao động 172 - 175kg tùy phiên bản.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 11.

Một số trang bị tiện ích tiếp tục được duy trì, gồm khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB-C trong hộc chứa đồ phía trước, đèn chiếu sáng cốp dưới yên và móc treo đồ có thể gập gọn. Cốp xe đủ chỗ chứa một mũ bảo hiểm cả đầu.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 12.

Honda SH 350i 2027 vẫn sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 330cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 21,5kW (khoảng 28,8 mã lực) tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,5Nm tại 5.250 vòng/phút.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 13.

Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, kết hợp hộp số vô cấp V-Matic và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Người lái có thể chủ động tắt HSTC thông qua nút điều khiển bên tay lái trái. Bình xăng có dung tích 9,1 lít.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 14.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng 35mm phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng lốp Pirelli Angel, phanh đĩa trước 256mm và đĩa sau 240mm, tích hợp ABS hai kênh. Ngoài ra, Honda SH 350i tiếp tục được trang bị hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, tự động kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm khi xe phanh gấp để cảnh báo người đi phía sau.

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 15.

Honda cũng cung cấp gói phụ kiện Urban Pack gồm hệ thống chống trộm có còi báo động và tay nắm sưởi. Các phụ kiện khác gồm kính chắn gió, khóa chữ U, ốp bảo vệ tay và thùng chứa đồ phía sau dung tích 35 lít.

Ảnh: Honda

Honda SH 350i 2027 ra mắt: Màn hình TFT, kết nối điện thoại - Ảnh 16.Honda SH bản giới hạn 200 chiếc sắp về Việt Nam

Chỉ có 200 chiếc được sản xuất trên toàn cầu, Honda SH Vetro 2-in-1 Edition được dự đoán sẽ có giá bán khoảng 250 triệu đồng tại Việt Nam, cao hơn cả một số mẫu ô tô cỡ nhỏ đang phân phối trên thị trường.

THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Honda SH honda xe máy Honda Honda sh350i

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất