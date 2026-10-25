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Honda Vario Evo lộ thông tin ở Việt Nam: Hầm hố hơn bản thường, có ABS

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Honda Vario Evo 160 đã xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam. Mẫu xe tay ga này có thiết kế góc cạnh hơn Vario 160 hiện hành.

Honda Vario Evo lộ thông tin ở Việt Nam: Hầm hố hơn hẳn bản thường, có ABS - Ảnh 1.

Honda Vario Evo 160 có thể sắp vào Việt Nam - Ảnh: Kompas

Trong Công báo Sở hữu công nghiệp phát hành ngày 15-10-2026, Honda Motor Co., Ltd. đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng một mẫu xe tay ga tại Việt Nam. Hình ảnh trong hồ sơ trùng khớp với Honda Vario Evo 160, mẫu xe vừa ra mắt tại Indonesia vào cuối tháng 6-2026.

Việc đăng ký cho thấy Honda đang tiến hành thủ tục bảo hộ thiết kế mẫu xe này tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây chưa phải thông tin xác nhận kế hoạch phân phối chính thức. Hiện Honda Việt Nam vẫn đang bán Vario phiên bản thông thường.

Honda Vario Evo lộ thông tin ở Việt Nam: Hầm hố hơn hẳn bản thường, có ABS - Ảnh 2.

Honda Vario Evo 160 xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam - Ảnh: NOIP

So với Vario 160 đang bán tại Việt Nam, Honda Vario Evo 160 có thiết kế góc cạnh hơn. Phần đầu được tạo hình sắc nét, thân xe có nhiều mảng khối và đuôi xe vuốt gọn.

Cụm đèn chiếu sáng vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng của Vario 160 trước đây. Tuy nhiên, phần mặt nạ được thiết kế lại, kết hợp các chi tiết tương phản. So với Vario 125, khu vực đầu xe có nhiều khác biệt.

Honda Vario Evo 160 có thiết kế góc cạnh và cách phối màu khác biệt so với Vario thông thường - Ảnh: Kompas

Vario Evo 160 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 1.929 x 696 x 1.091 (mm), chiều dài cơ sở 1.277mm. So với phiên bản trước, kích thước tổng thể chỉ tăng nhẹ. Chiều cao yên vẫn giữ ở mức 778mm.

Về tiện nghi, xe được bổ sung cổng sạc USB Type-C trong hộc chứa đồ phía trước và móc treo đồ trung tâm có thể gập gọn. Các trang bị khác gồm chìa khóa thông minh, bảng đồng hồ LCD và cốp chứa đồ dung tích 18 lít.

Honda Vario Evo 160 được bổ sung một số tiện ích so với phiên bản trước - Ảnh: Honda

Về vận hành, Honda Vario Evo 160 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ dung tích 156,9 cc, làm mát bằng dung dịch. Công suất tối đa đạt 15,2 mã lực tại 8.500 vòng/phút.

Mô-men xoắn cực đại tăng nhẹ từ 13,8 Nm lên 14 Nm. Đáng chú ý, mức mô-men xoắn này đạt được tại 6.500 vòng/phút, thay vì 7.000 vòng/phút như trước.

Tại Indonesia, Honda Vario Evo 160 được phân phối với ba phiên bản gồm CBS Standard, CBS Nitro và ABS. Trong đó, phiên bản ABS sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và sau, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Hai phiên bản CBS vẫn sử dụng phanh tang trống phía sau.

Nếu được phân phối chính thức tại Việt Nam, Honda Vario Evo 160 sẽ tham gia nhóm xe tay ga dung tích 150 - 160cc, cạnh tranh với Yamaha NVX 155 và Lexi 155.

Tuy nhiên, Honda Việt Nam hiện đã phân phối Vario 160 và Air Blade 160. Vì vậy, chưa rõ hãng sẽ bổ sung Vario Evo 160 vào danh mục sản phẩm hay có kế hoạch phân phối khác.

Honda Vario Evo lộ thông tin ở Việt Nam: Hầm hố hơn bản thường, có ABS - Ảnh 7.Honda Vario 2027 chốt giá từ 42,7 triệu đồng, thêm bản ghi đông trần như mô tô

Honda Vario 125 2027 ra mắt thị trường Việt Nam với một số nâng cấp về thiết kế và động cơ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là phiên bản Street được trang bị ghi đông trần, mang đến phong cách khác biệt so với các phiên bản trước.

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MINH SƠN
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    Chủ đề: xe máy Honda honda honda vario

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