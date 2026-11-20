Hai mẫu xe mới được bổ sung vào danh mục sản phẩm của VinFast - Ảnh: VinFast

Ngày 19-11, VinFast chính thức giới thiệu hai mẫu xe máy điện mới mang tên Sadie và Rasad. Đây là hai sản phẩm thuộc nhóm giá cao trong danh mục xe máy điện của hãng, với thiết kế và trang bị khác nhau.

Trong đó, Sadie mang phong cách scooter cổ điển, giá niêm yết 59,9 triệu đồng. Rasad được thiết kế theo kiểu maxi-scooter, có giá 78,9 triệu đồng. Mức giá trên đã bao gồm VAT.

Cả hai mẫu xe được áp dụng chương trình hỗ trợ 8 triệu đồng đến hết ngày 19-12-2026. VinFast cho biết xe sẽ có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc ngay trong tháng 11.

Chính sách bảo hành dành cho Sadie và Rasad là 6 năm đối với xe và 8 năm đối với pin, không giới hạn quãng đường sử dụng.

VinFast Sadie

VinFast Sadie sở hữu kiểu dáng scooter cổ điển với những đường cong mềm mại. Phần đầu xe nổi bật với đèn LED Projector hình kim cương, viền chrome và logo chữ V trên mặt nạ.

Phía sau có dải đèn hậu LED nằm ngang.

Xe dài hơn 2m, rộng 729mm, cao 1.152mm và nặng 140kg. Các chi tiết nẹp trên yếm, sàn xe và tay dắt sau được mạ chrome.

Màn hình TFT 5 inch có thể kết nối điện thoại qua Bluetooth, hiển thị bản đồ Google Maps và thông báo cuộc gọi. Ngoài ra, ứng dụng VinFast e-Scooter cho phép theo dõi vị trí xe, dung lượng pin và lịch sử hành trình.

Mẫu xe này sử dụng vành đúc đa chấu, cốp dưới yên dung tích 30 lít đi cùng 6 lựa chọn màu sơn, gồm đen bóng, xám xi măng, xanh cẩm thạch, trắng sữa, đỏ tươi và nâu titanium.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ điện đặt giữa, công suất danh định 3.500W và tối đa 7.500W. Tốc độ tối đa đạt 100km/h, tăng tốc 0 - 50km/h trong chưa đầy 6 giây. Xe có ba chế độ lái Eco, Normal và Sport, cùng 4 mức điều chỉnh phanh tái sinh.

Nguồn điện đến từ hai bộ pin LFP với tổng dung lượng 2,3kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 160km/sạc. Trang bị an toàn gồm phanh ABS hai kênh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và chức năng lùi.

VinFast Rasad

So với Sadie, VinFast Rasad có kiểu dáng maxi-scooter với thân xe lớn và nhiều đường nét góc cạnh. Phần đầu sử dụng cụm đèn LED kép, hai dải đèn định vị bao quanh logo chữ V và kính chắn gió.

Xe dài 2.036mm, rộng 750mm, chiều cao yên 765mm và trọng lượng 155kg.

Bánh trước có kích thước 14 inch, trong khi bánh sau là 13 inch. Hệ thống giảm xóc sau được bổ sung bình dầu phụ.

Xe sở hữu màn hình TFT 7 inch, yên hai tầng, tay lái trần đi cùng 4 tùy chọn màu sơn gồm đen bóng, xanh cẩm thạch, trắng sữa và nâu titanium.

Cốp chứa đồ dung tích 45 lít, lớn hơn 15 lít so với Sadie.

Dù giá cao hơn 19 triệu đồng, Rasad sử dụng chung động cơ với Sadie. Động cơ điện đặt giữa cho công suất danh định 3.500W và tối đa 7.500W, tốc độ tối đa 100km/h và khả năng tăng tốc 0 - 50km/h trong chưa đầy 6 giây.

Bộ pin LFP gồm hai pin hoạt động song song, tổng dung lượng 2,3kWh, cho phạm vi hoạt động công bố tối đa 160km mỗi lần sạc.

Các trang bị như ba chế độ lái, phanh tái sinh bốn mức, ABS hai kênh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và số lùi tương tự Sadie. Xe cũng hỗ trợ kết nối điện thoại và quản lý thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter.