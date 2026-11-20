VinFast vừa giới thiệu hai mẫu xe máy điện Sadie và Rasad tại Việt Nam, giá lần lượt 59,9 triệu và 78,9 triệu đồng.
Hai mẫu xe mới được bổ sung vào danh mục sản phẩm của VinFast - Ảnh: VinFast
Ngày 19-11, VinFast chính thức giới thiệu hai mẫu xe máy điện mới mang tên Sadie và Rasad. Đây là hai sản phẩm thuộc nhóm giá cao trong danh mục xe máy điện của hãng, với thiết kế và trang bị khác nhau.
Trong đó, Sadie mang phong cách scooter cổ điển, giá niêm yết 59,9 triệu đồng. Rasad được thiết kế theo kiểu maxi-scooter, có giá 78,9 triệu đồng. Mức giá trên đã bao gồm VAT.
Cả hai mẫu xe được áp dụng chương trình hỗ trợ 8 triệu đồng đến hết ngày 19-12-2026. VinFast cho biết xe sẽ có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc ngay trong tháng 11.
Chính sách bảo hành dành cho Sadie và Rasad là 6 năm đối với xe và 8 năm đối với pin, không giới hạn quãng đường sử dụng.
VinFast Sadie
Nguồn điện đến từ hai bộ pin LFP với tổng dung lượng 2,3kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 160km/sạc. Trang bị an toàn gồm phanh ABS hai kênh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và chức năng lùi.
VinFast Rasad
Bánh trước có kích thước 14 inch, trong khi bánh sau là 13 inch. Hệ thống giảm xóc sau được bổ sung bình dầu phụ.
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