Chiếc xe máy cổ BMW R2 sản xuất năm 1936 được rao bán tại Hà Nội với giá 700 triệu đồng - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Chiếc BMW R2 đời 1936 xuất hiện trên thị trường xe cổ tại Hà Nội với giá chào bán 700 triệu đồng. Theo người bán, chiếc xe máy cũ này còn nguyên bản 100%, từ thiết kế đến các chi tiết cơ khí.

BMW R2 được hãng xe Đức giới thiệu lần đầu năm 1931, sử dụng động cơ xi lanh đơn dung tích 198cc. Chiếc xe đang được rao bán thuộc đời 1936, giai đoạn cuối vòng đời của mẫu mô tô này.

BMW R2 mang thiết kế đặc trưng của mô tô châu Âu thập niên 1930, với bình xăng lớn đặt phía trên khung, đèn pha tròn, tay lái uốn cong và bánh xe sử dụng vành nan hoa.

Xe có màu sơn đen chủ đạo, kết hợp những đường kẻ trắng trên bình xăng, khung sườn và chắn bùn. Logo BMW xuất hiện ở hai bên bình xăng.

Khác với mô tô hiện đại, động cơ BMW R2 được đặt lộ thiên, không có các tấm ốp che bên ngoài. Hai bên thân xe có đệm cao su mang logo BMW, trong khi vị trí để chân sử dụng bàn đạp kim loại bản lớn với các đường gân chống trượt.

Một chi tiết đáng chú ý khác là thiết kế yên xe. BMW R2 sử dụng yên đơn cho người lái, phía sau có thêm yên phụ đặt trên giá đỡ với hệ thống lò xo riêng, thay vì yên liền khối như nhiều mẫu xe ngày nay.

BMW R2 1936 sở hữu thiết kế cổ điển, nước sơn đen đi cùng các đường viền trắng và yên bọc da - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Qua hình ảnh, lớp da bọc yên đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa, với bề mặt bạc màu, nhăn và một số vị trí sờn rách.

Kết cấu khung xe cũng mang đặc trưng của mô tô thời kỳ này. BMW R2 sử dụng khung thép với các thanh chịu lực lộ ra bên ngoài. Hệ thống treo trước dạng nhíp lá, trong khi bánh sau không có giảm xóc.

Về vận hành, BMW R2 sử dụng động cơ xi lanh đơn dung tích 198cc, với các cánh tản nhiệt lớn bố trí quanh xi lanh. Bộ chế hòa khí, đường dẫn nhiên liệu và nhiều chi tiết cơ khí cũng được đặt lộ thiên.

Cách điều khiển xe khác biệt so với mô tô hiện đại. Cần côn và cần chuyển số được bố trí bên phải, đòi hỏi người lái phải làm quen trước khi sử dụng.

Sau gần 90 năm, chiếc BMW R2 vẫn giữ được lớp sơn đen cùng những đường kẻ trắng đặc trưng. Tuy nhiên, tình trạng các bộ phận không đồng đều. Một số chi tiết kim loại còn sáng, trong khi yên xe và các bộ phận khác đã có dấu vết thời gian.

Động cơ xi lanh đơn lộ thiên - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Dù người bán khẳng định xe nguyên bản 100%, thông tin về quá trình bảo quản, phục hồi và tình trạng vận hành chưa được công bố cụ thể.

Với giá chào bán 700 triệu đồng, chiếc BMW R2 đời 1936 có giá tương đương nhiều mẫu ô tô phổ thông mới tại Việt Nam. Chẳng hạn, Mazda CX-5 hiện có giá niêm yết khởi điểm từ 699 triệu đồng.

Tuy nhiên, BMW R2 không hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày, mà chủ yếu dành cho những người yêu thích và sưu tầm mô tô cổ.

Giá trị của mẫu xe nằm ở tuổi đời, thiết kế, kết cấu cơ khí và dấu ấn trong lịch sử phát triển mô tô BMW.

Đối với xe cổ, tình trạng nguyên bản là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sưu tầm. Tuy nhiên, với chiếc mô tô gần 90 năm tuổi, người mua cũng cần kiểm tra số khung, số máy, lịch sử sở hữu, mức độ nguyên bản của từng bộ phận và khả năng vận hành thực tế trước khi giao dịch.