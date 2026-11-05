Ngân hàng thanh lý hàng loạt xe sang, giá khởi điểm vài trăm triệu đồng

Lexus GX 470 đời 2009 được VPBank rao thanh lý với giá 563 triệu đồng - Ảnh: VPBank

Lexus GX 470 2009 giá khởi điểm 563 triệu đồng

Một trong những chiếc xe đáng chú ý trong danh sách thanh lý tài sản của ngân hàng là Lexus GX 470 đời 2009, được VPBank chào bán đấu giá từ mốc 563 triệu đồng.

Theo thông tin được công bố, chiếc SUV hạng sang này có ngoại thất màu đen, đã vận hành khoảng 200.000km. Xe sử dụng động cơ xăng V8 dung tích 4.7L, công suất khoảng 263 mã lực, mô-men xoắn cực đại 438Nm, kết hợp hộp số tự động 5 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Tham khảo thị trường ô tô cũ, Lexus GX 470 đời 2009 được rao bán với giá khoảng 595 - 890 triệu đồng tùy tình trạng. Như vậy, giá thanh lý do ngân hàng đưa ra thấp hơn khoảng vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, thông tin thanh lý chưa nêu chi tiết tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống treo cũng như lịch sử bảo dưỡng.

Đối với dòng SUV sử dụng động cơ V8 và hệ dẫn động bốn bánh như GX470, chi phí bảo dưỡng sửa chữa và nuôi xe sau đó có thể là khoản đáng kể.

Mua xe cũ sẽ cần kiểm tra cẩn thận - Ảnh: VPBank

Audi Q5 2014 có giá khởi điểm 470 triệu đồng

Một mẫu xe sang khác được ngân hàng đưa ra xử lý tài sản là Audi Q5 2.0 TFSI Quattro đời 2014.

Theo thông báo của BIDV Chi nhánh Thái Nguyên, chiếc Audi Q5 này nằm trong danh sách ba ô tô là tài sản bảo đảm cho các khoản vay của Công ty TNHH Doanh Trí. Giá khởi điểm là 470 triệu đồng, chỉ tương đương giá mua mới xe hạng A.

Audi Q5 2.0 TFSI Quattro đời 2014 sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, công suất khoảng 225 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm. Xe kết hợp hộp số tự động 8 cấp Tiptronic cùng hệ dẫn động bốn bánh Quattro.

Trên thị trường xe cũ, Audi Q5 đời 2014 hiện được rao bán trong khoảng 485 - 599 triệu đồng.

So với mức giá tham khảo này, chiếc Audi Q5 do BIDV đưa ra xử lý có giá khởi điểm thấp hơn khoảng 15 - 129 triệu đồng.

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là chiếc xe đã 12 năm tuổi, các bộ phận như bộ tăng áp, hộp số, hệ thống làm mát, hệ thống treo và các linh kiện điện tử có thể phát sinh chi phí sửa chữa khá lớn.

Mercedes-Benz E 300 2019 giá khởi điểm 864,5 triệu đồng

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB đăng tin thanh lý một chiếc Mercedes-Benz E 300 với giá 864,5 triệu đồng.

Chiếc Mercedes-Benz được thanh lý với giá khởi điểm thấp hơn thị trường vài trăm triệu - Ảnh: VIB

Theo mô tả, chiếc xe có màu trắng, đã đi được hơn 94.000km, thân vỏ xe có dấu hiệu trầy xước, ghế da có một số vị trí bị nhăn nhẹ do quá trình sử dụng theo thời gian. Còn lại, nội thất, la-zăng là nguyên bản.

Tham khảo trên thị trường xe cũ, những chiếc E 300 cùng đời thường được rao bán trong tầm giá 1,2 - 1,4 tỉ đồng. Như vậy, nếu giá đấu cuối cùng không có nhiều thay đổi so với mốc khởi điểm, người mua có thể tiết kiệm được vài trăm triệu đồng.

Một điểm cần lưu ý là không giống ô tô được chủ sở hữu trực tiếp rao bán, xe thanh lý từ ngân hàng thường là tài sản bảo đảm được thu hồi để xử lý các khoản vay. Giá được công bố là giá khởi điểm đấu giá, không phải giá bán cuối cùng.

Với những mẫu xe sang đã sử dụng hơn 10 năm, người mua cần tính đến chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng và sửa chữa bên cạnh số tiền mua xe.

Ngoài kiểm tra tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống treo và số km đã đi, người mua cũng cần xác minh hồ sơ pháp lý, điều kiện bàn giao và thủ tục sang tên sau khi hoàn tất giao dịch.