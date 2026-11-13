Xe giảm giá gần tỉ đồng vẫn chưa phải hời nhất, chuyên gia chỉ ra điều bất ngờ

Hyundai Santa Fe đang là một trong những mẫu có mức giảm thuộc top cao nhất nhóm xe phổ thông - Ảnh: Đại lý

Từ tháng 11 đến tháng 1 là thời điểm dễ mua xe giá tốt

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn giảm giá mạnh cuối năm. Nhiều mẫu xe được ưu đãi hàng chục đến hàng trăm triệu đồng nhằm kích cầu và giải phóng hàng tồn kho.

Trong chương trình Trên Ghế, chuyên gia ô tô Đoàn Anh Dũng nhận định giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau thường là thời điểm thuận lợi để mua xe.

"Thực ra, điều này còn tùy từng năm, từng thời điểm. Nhưng theo quan điểm của tôi, giai đoạn giao thoa có thể mua được xe với giá tốt nhất vẫn là từ tháng 11, tháng 12 cho đến tháng 1 dương lịch", ông Dũng chia sẻ.

Theo chuyên gia, đây là thời điểm nhiều hãng xe đẩy mạnh doanh số, đồng thời tận dụng mùa mua sắm cuối năm để kích cầu. Những mẫu xe sản xuất trong năm nhưng chưa bán hết thường được áp dụng ưu đãi lớn.

Tuy nhiên, chờ đến sau Tết chưa chắc đã mua được xe rẻ hơn. Khi bước sang năm mới, các hãng có thể giảm áp lực chạy doanh số và bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh mới. Đây cũng là giai đoạn nhiều mẫu xe nâng cấp hoặc thế hệ mới được giới thiệu, khiến mức ưu đãi cho xe mới chưa thể hấp dẫn như các phiên bản cũ.

Theo anh Dũng, nếu không quá quan trọng đời xe và thiết kế, người mua có thể tận dụng giai đoạn chuyển giao giữa hai năm sản xuất để tiết kiệm chi phí.

Ngoài giá bán, chuyên gia cũng lưu ý đến nhu cầu sử dụng. Mua xe trước Tết giúp người dùng có thêm thời gian trải nghiệm, phục vụ những chuyến đi chơi và về quê dịp lễ. Nếu chờ đến sau Tết, người mua có thể bỏ lỡ khoảng thời gian cần sử dụng xe nhất.

Xe giảm giá sâu vẫn có nguy cơ mất giá mạnh

Một vấn đề khác được đặt ra là khả năng giữ giá của những chiếc ô tô mua trong đợt giảm giá cuối năm.

Chẳng hạn, Hyundai Santa Fe Premium VIN 2025 đang có mức ưu đãi lên tới 220 triệu đồng. Tuy nhiên, việc mua được xe giá thấp không đồng nghĩa với khả năng giữ giá tốt khi bán lại.

Theo chuyên gia Đoàn Anh Dũng, ô tô mới thường mất giá mạnh trong 2 - 3 năm đầu sử dụng. Mức khấu hao phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự cạnh tranh trên thị trường, giá xe mới, sức mua của thị trường xe cũ và thời điểm bán lại.

Đặc biệt, việc một mẫu xe thay đổi thiết kế hoặc ra mắt thế hệ mới có thể khiến giá trị xe cũ biến động khó lường.

Hyundai Santa Fe "form cũ" từng gây sốt khi mẫu mới ra mắt - Ảnh: Facebook

Anh dẫn chứng Hyundai Santa Fe thế hệ mới ra mắt năm 2024 với thiết kế vuông vức gây tranh cãi. Khi đó, một số xe thuộc thế hệ cũ được người mua săn đón, thậm chí có thời điểm tăng giá. Tuy nhiên, khi khách hàng dần quen với thiết kế mới, diễn biến giá bán lại cũng thay đổi.

Vì vậy, người mua không nên chỉ nhìn vào khoản tiền được giảm tại thời điểm xuống tiền. Giá trị sử dụng thực tế, vòng đời sản phẩm và khả năng bán lại cũng cần được tính đến.

Xe tồn kho giảm gần 1 tỉ đồng vẫn có thể mặc cả thêm

Với những mẫu xe tồn kho lâu ngày, chuyên gia cho rằng khách hàng hoàn toàn có thể chủ động thương lượng để nhận thêm ưu đãi.

Tuy nhiên, khả năng giảm giá còn phụ thuộc vào từng dòng xe. Những mẫu phổ thông dưới 1 tỉ đồng thường dễ bán hơn khi được ưu đãi tương đương lệ phí trước bạ, hoặc giảm khoảng 10 - 15%.

Ngược lại, các mẫu xe kén khách có thể cần mức giảm sâu hơn để giải phóng hàng tồn. Chẳng hạn, Ford Mustang Mach-E có mức giảm khoảng 900 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn khoảng 1,6 tỉ đồng.

Dù vậy, theo chuyên gia, khách hàng vẫn có thể thử thương lượng thêm.

"Ví dụ, giá đang ở mức khoảng 1,6 tỉ đồng, anh hoàn toàn có thể đề nghị đại lý: 'Bây giờ tôi trả 1,5 tỉ đồng, anh có bán không?'", chuyên gia Đoàn Anh Dũng gợi ý.

Người mua vẫn có thể thương lượng thêm để được giá tốt hơn nữa ở đại lý - Ảnh: Đại lý

Với ngân sách khoảng 700 triệu đồng, chuyên gia cũng đưa ra hai hướng lựa chọn. Nếu muốn mua xe mới, khách hàng có thể ưu tiên xe thuộc giai đoạn chuyển giao đời sản xuất, có trang bị không khác biệt nhiều nhưng được giảm giá đáng kể.

Nếu chọn xe đã qua sử dụng, anh khuyên cân nhắc những chiếc xe khoảng 2 - 3 năm tuổi thay vì xe mới sử dụng một năm. Đây là nhóm xe đã trải qua giai đoạn khấu hao ban đầu, có thể giúp người mua tiếp cận phân khúc cao hơn trong cùng ngân sách.

Chẳng hạn, thay vì mua Kia Seltos mới, người có 700 triệu đồng có thể tìm hiểu Kia Sportage đời 2023 - 2024. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là xe phải có tình trạng tốt, được bảo dưỡng đầy đủ.

Theo chuyên gia, không có thời điểm mua ô tô nào luôn rẻ nhất trong mọi trường hợp. Người mua cần cân nhắc giữa giá bán, đời xe, nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính thay vì chỉ chạy theo mức giảm giá được quảng cáo.

Chương trình Trên Ghế được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ ba và thứ năm hằng tuần.