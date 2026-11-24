Valentin Benramdane bên cạnh chiếc xe đạp độc đáo của mình - Ảnh: Lhebdoduvendredi

Xe đạp nhưng có cabin như ô tô

Một chiếc xe ba bánh màu vàng mang tên Tripod vừa xuất hiện tại Triển lãm sản phẩm sản xuất tại Pháp, diễn ra ở Điện Élysée ngày 20 và 21-11-2026. Với hai đèn pha tròn, cabin kín và kiểu dáng giống ô tô cỡ nhỏ, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế khác thường.

Xe sử dụng sức đạp của người điều khiển, kết hợp hệ thống hỗ trợ điện tương tự xe đạp điện.

Theo trang Auto Plus, người đứng sau dự án là Valentin Benramdane, 36 tuổi, cựu kỹ sư động cơ của Peugeot. Anh tự phát triển chiếc xe trong gara tại Tinqueux, gần thành phố Reims, Pháp.

Từng có niềm đam mê lớn với ô tô, nhưng sau nhiều năm làm việc trong ngành, anh nhận thấy việc sản xuất và sử dụng ô tô đang tiêu thụ một lượng lớn nguyên vật liệu.



Từ đó, Benramdane thành lập Công ty Valbera với mục tiêu tạo ra một sản phẩm nằm giữa xe đạp và ô tô. Phương tiện này phải gọn nhẹ, tiết kiệm năng lượng như xe đạp nhưng có khả năng che mưa nắng và chở đồ như ô tô.





Hình dáng tròn trịa, màu vàng chanh đặc trưng giúp chiếc xe nổi bật trên đường - Ảnh: Le Mag Reims

Có số lùi, cốp 170 lít, không cần bằng lái

Cửa mở ngược dễ dàng chui vào trong - Ảnh: L'Union

Tripod sử dụng kết cấu ba bánh, khung thép và thân vỏ bằng sợi thủy tinh. Toàn bộ khoang lái được che kín để hạn chế ảnh hưởng của mưa, gió và thời tiết lạnh.

Khác với xe đạp thông thường, người điều khiển ngồi trong cabin, sử dụng bàn đạp để tạo lực đẩy. Mô tơ điện đóng vai trò hỗ trợ, giúp giảm sức lực cần thiết khi di chuyển.

Xe có khối lượng không tải khoảng 80kg, trong khi tổng khối lượng tối đa cho phép đạt 215kg. Như vậy, tải trọng hữu ích khoảng 135kg, bao gồm người lái, hành lý và người đi cùng nếu có trang bị ghế phù hợp.

Tripod có khoang chứa đồ phía sau dung tích khoảng 170 lít, kết hợp các ngăn chứa nhỏ hai bên. Nhà phát triển còn thiết kế khả năng lắp thêm ghế trẻ em, phục vụ nhu cầu đưa đón con đi học hoặc mua sắm hằng ngày.

Xe cũng được trang bị chức năng lùi và hệ thống phanh tái tạo năng lượng, những tính năng thường gắn với ô tô điện.

Nhà thiết kế 36 tuổi đã sử dụng chiếc xe này trong hơn một năm - Ảnh: France Info

Dù có ngoại hình giống ô tô, Tripod được thiết kế để đáp ứng quy định dành cho xe đạp có hỗ trợ điện tại Pháp. Hệ thống hỗ trợ đạp giới hạn ở tốc độ 25km/h, tương đương với các xe đạp bình thường khác, đồng nghĩa người sử dụng không cần bằng lái hoặc đăng ký xe như ô tô hay xe máy.

Theo kế hoạch, Công ty Valbera sẽ sản xuất thử 10 chiếc trong năm 2027.



Giá mục tiêu được công bố ở mức khoảng 10.000 euro, tương đương 283 triệu đồng. Đây là mức giá khá cao đối với một chiếc xe đạp, đủ mua ô tô điện mini ở Việt Nam hoặc một số mẫu ô tô lớn hơn đời sâu.