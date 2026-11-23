Bello Muhammad thoăn thoắt lái chiếc xe đạp gần cao nhất thế giới - Video: TSWANGI TV

Bello Muhammad, một thanh niên ở bang Kebbi, Nigeria, vừa được Guinness World Records công nhận kỷ lục điều khiển xe đạp cao nhất mà không cần trợ giúp, với chiếc xe cao 2,9m.

Theo Channels Television, Muhammad thực hiện thành công thử thách vào ngày 22-9-2026 tại bang Kebbi. Điểm đặc biệt là anh không chỉ trực tiếp điều khiển mà còn tự tay chế tạo chiếc xe đạp khổng lồ này.

Kỷ lục của Muhammad thuộc hạng mục xe đạp cao nhất được điều khiển mà không cần trợ giúp, khác với xe đạp có thể điều khiển cao nhất thế giới nói chung.

Để được công nhận kỷ lục ở hạng mục này, Muhammad phải tự leo lên xe, đạp xe và xuống xe mà không có người hỗ trợ. Với chiều cao lên tới 2,9m, thử thách đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát xe.

Tự leo lên chiếc xe cao lênh khênh - Video: Facebook

Theo ông Abubakar Kalgo - người bảo trợ Hiệp hội Xe đạp Equity bang Kebbi, Muhammad đã tự chế tạo chiếc xe và hoàn thành toàn bộ các thao tác theo yêu cầu của Guinness World Records.

Ông Malami Shekare, người đứng đầu cơ quan hành chính bang Kebbi, đánh giá thành tích của Muhammad là minh chứng cho sự sáng tạo và quyết tâm của giới trẻ Nigeria. Ông cũng công bố khoản thưởng cá nhân 1 triệu naira (gần 20 triệu đồng) để ghi nhận nỗ lực của chàng trai này.

Các quan chức địa phương cho rằng kỷ lục không chỉ mang lại sự chú ý cho bang Kebbi mà còn cho thấy tiềm năng sáng tạo kỹ thuật của những người trẻ.