Xe Fangchengbao Tai 7 (BYD Ti7) với cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe - Ảnh: BYD

Ngày 20-11, Tòa án La Hay (Hà Lan) ra phán quyết sơ bộ trong vụ kiện giữa Jaguar Land Rover (JLR) và BYD liên quan đến thiết kế của mẫu SUV Ti7.

Tòa xác định BYD Ti7 vi phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký tại Liên minh châu Âu (EU) của Land Rover Defender thế hệ L663.

Phán quyết yêu cầu 10 công ty thuộc tập đoàn BYD ngừng nhập khẩu, sản xuất, chào bán, lưu kho, giao hàng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến Ti7 trong phạm vi EU.

Lệnh cấm có hiệu lực sau một tuần kể từ khi phán quyết được chính thức tống đạt.

BYD Ti7 giống Land Rover Defender đến mức nào?

Tranh chấp bắt nguồn từ việc JLR cho rằng thiết kế của Ti7 có nhiều điểm tương đồng với Defender, mẫu SUV được hãng xe Anh giới thiệu từ năm 2019.

Trong đơn kiện, JLR viện dẫn 6 kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký tại EU để yêu cầu ngăn chặn hoạt động kinh doanh Ti7.

Sau khi xem xét, tòa xác định Ti7 vi phạm một trong sáu kiểu dáng này, được gọi là Uniemodel 1.

Theo phán quyết, các đặc điểm được bảo hộ gồm phần vai xe nhô rộng, các góc bo tròn, tấm ốp đặc trưng tại cột C, hốc bánh xe bo tròn, dải cửa sổ liền mạch và tỉ lệ tổng thể của thân xe.

Đây cũng là những chi tiết xuất hiện trên BYD Ti7.

Trong quá trình xét xử, BYD lập luận rằng thiết kế thân xe vuông vức, cửa sổ dựng đứng và đường vai cao đã xuất hiện trên nhiều mẫu ô tô trước đây, chẳng hạn Ford Flex, Jeep Wrangler hay Mercedes-Benz G-Class.

Hãng xe Trung Quốc cũng chỉ ra những khác biệt giữa Ti7 và Defender ở cụm đèn pha, lưới tản nhiệt, nắp ca-pô, cửa sổ và thiết kế đuôi xe.

Tuy nhiên, tòa cho rằng các khác biệt này chưa đủ để tạo ra ấn tượng tổng thể khác biệt đáng kể đối với người dùng am hiểu.

Theo thẩm phán, mặc dù nhiều chi tiết riêng lẻ đã xuất hiện trên các dòng xe khác, cách kết hợp chúng trong thiết kế được JLR đăng ký vẫn mang tính đặc trưng.

Do đó, tòa kết luận Ti7 vi phạm quyền đối với kiểu dáng Uniemodel 1 và không cần tiếp tục đánh giá năm kiểu dáng còn lại.

Tòa án cho rằng dù vẫn có khác biệt song không đủ để không lẫn lộn về ấn tượng tổng thể - Ảnh: Autocar

BYD phản đối kết luận này. Hãng khẳng định Ti7 là sản phẩm được phát triển độc lập, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của JLR và sẽ kháng cáo.

BYD có thể bị phạt tới 10 triệu euro

Theo phán quyết, nếu không tuân thủ lệnh cấm, các công ty BYD liên quan có thể phải chịu khoản phạt 100.000 euro (khoảng 2,8 tỉ đồng) cho mỗi ngày vi phạm hoặc 25.000 euro theo phương án xử phạt được JLR lựa chọn.

Tổng mức phạt được giới hạn ở 10 triệu euro.

Trong số các doanh nghiệp bị ảnh hưởng có BYD Auto Hungary, đơn vị phụ trách nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn tại Szeged.

Tòa cho rằng không thể loại trừ khả năng Ti7 được sản xuất tại nhà máy này, dù chưa có bằng chứng xác nhận BYD đã quyết định triển khai.

Đáng chú ý, Ti7 hiện chưa được bán chính thức tại thị trường EU. BYD cũng cho biết chưa có kế hoạch cụ thể để đưa mẫu xe vào khu vực này.

Vì vậy, lệnh cấm chủ yếu nhằm ngăn chặn nguy cơ vi phạm trong tương lai.

Đây mới là phán quyết sơ bộ. JLR phải khởi kiện vụ án chính thức trong vòng sáu tháng kể từ ngày 20-11, nếu không lệnh cấm có thể mất hiệu lực.

Land Rover đã thắng bước đầu, nhưng cần hoàn tất các thủ tục thì lệnh của tòa án mới có hiệu lực - Ảnh: BYD

Trước đó, trong một vụ kiện liên quan, tòa án Hà Lan đã yêu cầu JLR tiêu hủy các bản sao dữ liệu điện tử thu thập từ văn phòng BYD tại Schiedam và Hoofddorp.

JLR còn theo đuổi vụ kiện khác tại Tòa án Rotterdam với cáo buộc vi phạm bản quyền và sao chép thiết kế. Phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 25-11.

BYD Ti7 vẫn có thể bán ở Anh

Dù bị ngăn chặn tại EU, BYD Ti7 chưa chịu lệnh cấm tương tự tại Anh. Tòa án Hà Lan xác định không có thẩm quyền xét xử các yêu cầu nhằm vào BYD (UK) Co., Limited, công ty phụ trách thị trường Anh.

Đối với những doanh nghiệp BYD khác, JLR cũng chưa cung cấp đủ bằng chứng cho thấy họ trực tiếp tham gia chào bán hoặc quảng bá Ti7 tại Anh.

Phán quyết vì thế không ngăn cản kế hoạch phân phối Ti7 tại thị trường này. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mẫu xe đã được xác định không vi phạm quyền đối với kiểu dáng của Defender tại Anh. Vấn đề này cần được giải quyết trong một vụ kiện riêng.

Theo kế hoạch, BYD Ti7 sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng Anh từ tháng 1-2027.

Vụ kiện giữa JLR và BYD vẫn đang tiếp diễn. Kết quả các thủ tục pháp lý tiếp theo có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng thị trường của mẫu SUV Trung Quốc.