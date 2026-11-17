Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (đứng thứ 5 từ phải sang) trao quà Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư phường Rạch Giá, tỉnh An Giang năm 2026 - Ảnh: VĂN SĨ

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo tỉnh An Giang, gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và toàn thể người dân An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn An Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cần tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đặc biệt kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ; khơi dậy tinh thần sáng tạo của người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển đảo.

Địa phương xây dựng liên khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, nghĩa tình và khuyến khích mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực tham gia công việc chung, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

"An Giang cần phát huy giá trị và sức mạnh của văn hóa và ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam qua những việc làm thiết thực; xây dựng hình ảnh An Giang xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, thân thiện, mến khách, góp phần chuẩn bị tốt cho APEC 2027 ở Phú Quốc", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi gắm.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và phường Rạch Giá tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: VĂN SĨ

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần cán bộ và nhân dân liên khu phố; trao quà cho gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và phường Rạch Giá tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' năm 2026.

Liên khu dân cư phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) có hơn 7.000 hộ dân. Người dân địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội. Đến nay, gia đình văn hóa ở các khu phố đạt tỉ lệ trên 96% và công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo sức khỏe dân được quan tâm...