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Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, quy mô 500 giường chất lượng cao, có sân đáp trực thăng

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Ngày 11-11, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phối hợp Sở Y tế An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức buổi họp đóng góp ý kiến xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc (ở khu vực Đồng Cây Sao, Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc).

Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, quy mô 500 giường chất lượng cao, có sân đáp trực thăng. - Ảnh 1.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - thông tin việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc sẽ đáp ứng tiêu chuẩn ngang tầm bệnh viện hạng I (bệnh viện đặc thù biển đảo) - Ảnh: XUÂN MI

UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc có quy mô 500 giường, với diện tích hơn 13ha, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. 

Chủ đầu tư dự án bệnh viện trên là UBND đặc khu Phú Quốc.

Khối nhà chính của bệnh viện cao 8 tầng, diện tích hơn 1,1ha; khối trung tâm năng lượng và pháp y cao 2 tầng, diện tích gần 1.000m2; có phòng máy và sân đáp trực thăng.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện năm 2027-2030, dự kiến khởi công cuối quý 1-2027.

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc sẽ đáp ứng kịp thời kỹ thuật y tế cao, kiểm soát nhiễm khuẩn, đầy đủ tiện nghi, thân thiện với người bệnh.

Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, quy mô 500 giường chất lượng cao, có sân đáp trực thăng. - Ảnh 2.

Mô phỏng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc có quy mô 500 giường hiện đại, chất lượng cao, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên đảo Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI chụp lại

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - thông tin việc xây dựng bệnh viện trên sẽ đáp ứng tiêu chuẩn ngang tầm bệnh viện hạng I (bệnh viện đặc thù biển đảo), từng bước trở thành trung tâm khám và chữa bệnh chất lượng cao phục vụ người dân và du khách.

Bệnh viện này sẽ được đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các chuyên khoa sâu, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đảo ngọc Phú Quốc.

Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, quy mô 500 giường chất lượng cao, có sân đáp trực thăng. - Ảnh 3.Thu hồi quyết định bổ nhiệm giám đốc bệnh viện Phú Quốc

TTO - Ngày 2-11, bác sĩ Hà Văn Phúc, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, xác nhận quyết định bổ nhiệm lại chức danh giám đốc bệnh viện đa khoa Phú Quốc đối với bác sĩ Nguyễn Đức Phát đã bị chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi.

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CHÍ CÔNG
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    Chủ đề: bệnh viện chăm sóc sức khỏe người dân bệnh viện đa khoa Phú Quốc Du lịch Phú Quốc

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