Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, quy mô 500 giường chất lượng cao, có sân đáp trực thăng

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - thông tin việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc sẽ đáp ứng tiêu chuẩn ngang tầm bệnh viện hạng I (bệnh viện đặc thù biển đảo) - Ảnh: XUÂN MI

UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc có quy mô 500 giường, với diện tích hơn 13ha, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Chủ đầu tư dự án bệnh viện trên là UBND đặc khu Phú Quốc.

Khối nhà chính của bệnh viện cao 8 tầng, diện tích hơn 1,1ha; khối trung tâm năng lượng và pháp y cao 2 tầng, diện tích gần 1.000m2; có phòng máy và sân đáp trực thăng.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện năm 2027-2030, dự kiến khởi công cuối quý 1-2027.

Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc sẽ đáp ứng kịp thời kỹ thuật y tế cao, kiểm soát nhiễm khuẩn, đầy đủ tiện nghi, thân thiện với người bệnh.

Mô phỏng Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc có quy mô 500 giường hiện đại, chất lượng cao, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân trên đảo Phú Quốc - Ảnh: XUÂN MI chụp lại

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - thông tin việc xây dựng bệnh viện trên sẽ đáp ứng tiêu chuẩn ngang tầm bệnh viện hạng I (bệnh viện đặc thù biển đảo), từng bước trở thành trung tâm khám và chữa bệnh chất lượng cao phục vụ người dân và du khách.

Bệnh viện này sẽ được đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các chuyên khoa sâu, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đảo ngọc Phú Quốc.

