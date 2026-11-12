Xăng E10 tiêu chuẩn mức V tại TP.HCM giảm 810 đồng, còn 21.840 đồng/lít

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng - Ảnh: Q.ĐỊNH

Theo công bố của Bộ Công Thương tại kỳ điều hành lúc 15h ngày 12-11, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng, còn 19.399 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng, còn 19.845 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng, còn 26.822 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng, còn 19.742 đồng/kg.

Tại vùng 1, Petrolimex niêm yết xăng E5RON92 ở mức 19.390 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 19.840 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S là 26.820 đồng/lít, dầu mazut 3.5S là 19.740 đồng/kg. Các mức giá này thấp hơn giá điều hành của Nhà nước từ 2-9 đồng.

Đáng chú ý, xăng sinh học E10RON95-V, tiêu chuẩn khí thải Euro 5, được Petrolimex bán với giá 21.840 đồng/lít, giảm 810 đồng so với kỳ trước. Mức giá này cao hơn xăng E10RON95-III khoảng 2.000 đồng/lít. Dầu diesel tiêu chuẩn mức 5 có giá 28.620 đồng/lít, giảm 1.400 đồng.

Tại TP.HCM, Petrolimex chủ yếu cung ứng các mặt hàng xăng dầu tiêu chuẩn mức 5 cho hệ thống cửa hàng trực thuộc. Đây là những mặt hàng không thuộc danh mục xăng dầu tiêu dùng phổ biến nên Nhà nước không công bố giá điều hành; doanh nghiệp được tự quyết định giá bán.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và Saigon Petro cũng công bố giá xăng E5RON92 ở mức 19.390 đồng/lít, xăng E10RON95 mức 3 ở mức 19.840 đồng/lít. Hai doanh nghiệp niêm yết dầu diesel 0.05S mức 2 ở mức 26.820 đồng/lít và dầu diesel 0.001S mức 5 ở mức 28.620 đồng/lít.

Theo quy định, các mặt hàng xăng E5RON92, E10RON95 mức 3, dầu diesel 0.05S và dầu mazut 180CST 3.5S thuộc danh mục xăng dầu tiêu dùng phổ biến, được Nhà nước công bố giá điều hành. Doanh nghiệp có thể bán thấp hơn nhưng không được cao hơn mức giá công bố.

Với các mặt hàng ngoài danh mục này, doanh nghiệp được tự quyết định giá bán theo vùng.