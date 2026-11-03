Xã Hồ Tràm, Hòa Hội, Xuyên Mộc, Phước Hải kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong quản lý rừng và nguồn nước

Đoàn khảo sát Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có chuyến đi thực tế tại rừng phòng hộ khu vực Hồ Tràm và hồ chứa nước Xuyên Mộc trước buổi làm việc - Ảnh: NGỌC LÂN

Trước buổi làm việc, đoàn khảo sát Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có chuyến đi thực tế tại rừng phòng hộ khu vực Hồ Tràm và hồ chứa nước Xuyên Mộc để thăm hỏi đời sống người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - chia sẻ mục đích của chuyến khảo sát là biết được tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân. Đồng thời lắng nghe công tác quản lý đối với việc bảo vệ rừng, nguồn nước trên địa bàn khảo sát tại 4 xã Hồ Tràm, Hòa Hội, Xuyên Mộc, Phước Hải.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - phảt biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NGỌC LÂN

Kiến nghị được phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng

Tại hội nghị, đại diện xã Hồ Tràm cho biết xã có khoảng 2.600ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Do du lịch ban ngày tại Hồ Tràm còn thiếu sản phẩm giải trí, địa phương kiến nghị quy hoạch các tuyến đường rừng phục vụ tour trekking, xe điện và tận dụng nguồn nước hồ Sông Ray để phát triển cảnh quan.

Ông Nguyễn Túc - Phó chủ tịch UBND xã Hồ Tràm - kiến nghị cho phép các hộ dân, tổ chức thuê rừng được phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng - Ảnh: NGỌC LÂN

Ngoài ra xã kiến nghị thành phố có chỉ đạo thống nhất, tạo điều kiện cho các xe thu gom rác nhỏ hoạt động trong các tuyến hẻm nông thôn để tránh gây ứ đọng rác.

Đồng thời cho phép các hộ dân, tổ chức thuê rừng được phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng để tạo điểm đến ban ngày cho du khách.

Trong khi đó đại diện xã Hòa Hội quản lý gần 2.000ha rừng sản xuất và lòng hồ Sông Ray 2.000ha cung cấp nước tưới, sinh hoạt quan trọng cho vùng.

Thời gian qua, xã đã giải quyết dứt điểm các vướng mắc lấn chiếm đất lâm trường, đảm bảo 100% người dân có nước hợp vệ sinh (78% nước máy).

Qua đó xã kiến nghị thành phố hỗ trợ mở rộng mạng lưới đường ống nước máy, cho phép đầu tư đường ven thác Hòa Bình với tổng mức khoảng 500 tỉ đồng. Đồng thời khai thác du lịch dưới 300ha rừng giá tỵ để phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Linh - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hội, TPHCM - báo cáo với đoàn khảo sát tại hội nghị - Ảnh: NGỌC LÂN

Với xã Xuyên Mộc, xã đảm bảo 100% nước hợp vệ sinh với hơn 90% nước sạch.

Tuy nhiên hồ Sông Hỏa cấp nước sinh hoạt ổn định, nhưng mùa khô vẫn bị thiếu nước tưới sản xuất do dự án dẫn nước từ hồ Sông Ray chưa được triển khai.

Địa phương vướng mắc nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chủ rừng chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm đất đã có quyết định giao trả về cho xã.

Qua đó xã kiến nghị thành phố chỉ đạo chủ rừng điều chỉnh bớt ranh đất chồng lấn và sớm phê duyệt đề án di dời, bồi thường tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống kéo dài trong rừng phòng hộ trên địa bàn.

Đối với xã Phước Hải, xã đạt 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt quy chuẩn, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động đạt 124% chỉ tiêu năm 2026.

Ông Trần Văn Phong - Phó chủ tịch UBND xã Xuyên Mộc - kiến nghị thành phố chỉ đạo chủ rừng điều chỉnh bớt ranh đất chồng lấn và sớm phê duyệt đề án di dời, bồi thường tái định cư - Ảnh: NGỌC LÂN

Tuy nhiên địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do nguy cơ cháy rừng trong mùa khô kéo dài, nguy cơ thiếu nước cục bộ vào thời điểm du lịch cao điểm và tiềm ẩn ô nhiễm từ các cơ sở sơ chế, chế biến thủy hải sản.

Bên cạnh đó công tác phối hợp, rà soát dữ liệu sinh kế người dân và nguồn lực dành cho quản lý rừng, bảo vệ môi trường, duy tu công trình thủy lợi còn chưa đồng bộ và hạn chế.

'Phải gặp dân, phải chia sẻ để đi sâu hơn'

Phát biểu kết luận, lãnh đạo TP.HCM đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện các nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, các địa phương cần cụ thể hóa, phân tách những nội dung trọng tâm trong các văn bản tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ.

Thứ hai, đối với vấn đề an ninh nguồn nước, cần chủ động xây dựng các phương án dự phòng, bảo đảm nguồn cung nước sạch ổn định cho người dân.

Thứ ba, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng như tình trạng chồng lấn ranh giới đất, chính sách hỗ trợ, phụ cấp và trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại từng địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Định - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Phước Hải - báo cáo còn đối mặt với nhiều khó khăn do nguy cơ cháy rừng trong mùa khô kéo dài, nguy cơ thiếu nước cục bộ vào thời điểm du lịch cao điểm - Ảnh: NGỌC LÂN

Thứ tư, đặc biệt quan tâm đến phương án di dời người dân ra khỏi khu vực rừng, bảo đảm các điều kiện sinh kế bền vững, giúp người dân ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Cuối cùng là sớm triển khai thực hiện Nghị quyết 495 của HĐND TP.HCM về quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với hoạt động khoán bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố. Quá trình triển khai cần đánh giá kỹ các tác động, bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn nhưng không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa bàn.

"Không để khi người dân có vấn đề nào đó lại khiến mình xa dân, mình phải gặp dân, phải chia sẻ để đi sâu hơn", ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - nhấn mạnh.