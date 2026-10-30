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Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề xuất 5 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

tác giả
NGỌC LÂN
NGỌC LÂN
NGỌC LÂN

Chiều 30-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của hệ thống MTTQ thành phố.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề xuất 5 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGỌC LÂN

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cho biết TP.HCM đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, hệ thống Mặt trận cần phát huy hơn nữa vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước ngay từ quá trình xây dựng.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Ung Thị Xuân Hương - Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM - nhận định hội đồng tư vấn có vai trò quan trọng trong việc huy động đội ngũ chuyên gia tham gia góp ý, phản biện các dự thảo chính sách, pháp luật, đặc biệt các vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

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Để nâng cao hiệu quả hoạt động, bà Hương bày tỏ cần lựa chọn đúng những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc để tổ chức giám sát. Đồng thời chủ động thực hiện các cuộc khảo sát đối với những vấn đề nổi cộm thay vì chỉ tập trung vào hình thức giám sát truyền thống.

Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM - tập trung phân tích vai trò giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề xuất 5 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội - Ảnh 2.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM - nhấn mạnh đến vai trò của báo chí và truyền thông trong phát hiện, phản ánh các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực - Ảnh: NGỌC LÂN

Theo bà Xuyến, tình trạng chênh lệch giá bồi thường giữa các địa bàn giáp ranh trong cùng một dự án, giá đất nông nghiệp còn thấp so với giá thị trường và đất ở liền kề là những vấn đề cần tháo gỡ.

Nhấn mạnh vai trò của báo chí và truyền thông trong phát hiện, phản ánh các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM - cho rằng cần tăng cường phối hợp với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí, đảm bảo thông tin khách quan, có trách nhiệm, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Đặc biệt, luật sư cho rằng cần chú trọng tập huấn chuyên sâu cho cán bộ Mặt trận về các lĩnh vực đất đai, ngân sách, đầu tư công, quản lý tài sản công và đấu thầu; đồng thời củng cố Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn nhận định hoạt động giám sát và phản biện được thực hiện tốt sẽ góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của người dân.

Từ đó, để khắc phục những hạn chế từ các tham luận của các đại biểu và triển khai hiệu quả các đề xuất tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị cần tập trung 5 nhóm đề nghị. 

Cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm phối hợp và giải trình của các cơ quan, đơn vị; đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội và theo dõi đến khi có kết quả giải quyết kiến nghị. 

Đồng thời phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên, hội đồng tư vấn và cơ quan báo chí; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả tiếp nhận và theo dõi phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực cán bộ và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề xuất 5 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội - Ảnh 6.TP.HCM thành lập tổ giám sát công trình, dự án trọng điểm

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM thống nhất thành lập tổ giám sát công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

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NGỌC LÂN
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    Chủ đề: phản biện xã hội giám sát giải pháp TP.HCM

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